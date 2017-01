Chez les Knicks, une réunion de crise a eu lieu entre Carmelo Anthony et Phil Jackson

Le présent n'est pas des plus réjouissants, alors on prépare déjà l'avenir à New York. Selon la chaîne de télévision ESPN, Phil Jackson, ancien entraîneur à succès des Chicago Bulls et des Los Angeles Lakers, à la tête des Knicks depuis mars 2014, a demandé lors d'un entretien avec Carmelo Anthony s'il voulait toujours jouer pour son équipe, mardi. Une source au sein de l'équipe, interrogée par ESPN, a qualifié cet entretien d'"important" et a précisé qu'un départ de l'ailier, sous contrat jusqu'en 2019, n'avait pas été formellement discuté, mais que les deux parties devraient se reparler prochainement.

Anthony, 32 ans, avait lancé lui-même le débat sur son avenir dimanche en réagissant à un article écrit par un proche de Jackson qui laissait entendre que la direction des Knicks était de plus en plus ouverte à l'idée de laisser partir sa star. "Si les dirigeants pensent que mon séjour à New York touche à sa fin, l'heure est venue d'avoir cette discussion", avait-il admis après la déroute de son équipe à Toronto (104-89).

Lundi, il avait assuré qu'il ne pensait pas à quitter les Knicks, son équipe depuis 2010: "Je ne crois pas qu'on puisse douter de ma loyauté, je l'ai montré ces dernières années, tout au long des saisons", avait-il insisté. Les Knicks, qui n'ont plus participé aux play-offs depuis 2013, sont en pleine déroute: ils ont perdu onze de leurs treize derniers matches et pointent à la 11e place de la conférence Est.