Chris Paul et Blake Griffin brillent, les Pelicans encore battus : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Blake Griffin et Chris Paul portent les Clippers contre les Hornets (124-121 a.p.)

En pleine nuit des Oscars, les stars des Clippers ont brillé. Avec 43 points, Blake Griffin a fait tourner le compteur. Dans les deux dernières minutes, c’est lui qui a semblé donner la victoire à son équipe, avec un tir primé puis un panier avec la faute pour donner l’avantage 113-108 à LA avec 48 secondes à jouer. Mais Kemba Walker (34 pts) a répondu avec un panier à trois points et deux lancers. Direction la prolongation.

Là encore, le score est resté serré, mais c’est finalement une passe ratée de Walker à six secondes du buzzer qui a fait basculer définitivement les choses. Dans la foulée, Chris Paul a manqué son tir, mais DeAndre Jordan (20 pts, 19 rbds) a écrasé le ballon dans le cercle pour les deux points décisifs (123-120). Quelques lancers ont ensuite été échangés, mais sans issue sur le résultat final (124-121).

Pour son deuxième match après son retour de blessure, CP3 a joué une partition impeccable, avec 15 points, 17 passes décisives, 9 rebonds et aucun ballon perdu.

Nicolas Batum s’est employé, avec 31 points, mais cela n’a pas été suffisant.

Le joueur : Russell Westbrook (41 pts, 11 rbds, 11 pds) plus fort que le duo des Pelicans

Vingt neuvième triple-double de la saison pour Russell Westbrook, et nouvelle victoire du Thunder, cette fois contre les Pelicans (118-110). Le meneur s’est offert un point final d’anthologie à 2 minutes et 38 secondes de la sirène, en montant dunker sur DeMarcus Cousins pour marquer avec la faute, et mettre son équipe devant 110-106. Un avantage qu’OKC ne lâchera plus. Cousins, lui, est retourné sur le banc, puisque cette faute était sa sixième.

Westbrook a marqué 21 points rien que dans le dernier quart-temps, un record personnel.

La stat : 5

Après la victoire des Bucks sur les Suns (100-96), Giannis Antetokounmpo est le leader statistique de Milwaukee sur les points, rebonds, passes, contres et interceptions. Dans l’histoire, seulement quatre joueurs ont réussi cette prouesse : LeBron James, Scottie Pippen, Kevin Garnett et Dave Cowens. Ils sont désormais cinq.

Les Français : Rudy Gobert en force

Il n’a rentré que 2 tirs, mais a réussi un 11/14 aux lancers. Une belle soirée pour Rudy Gobert, auteur de 15 points, 20 rebonds et 4 contres dans une victoire du Jazz sur Washington (102-92). Nicolas Batum a aussi brillé, mais dans une défaite. Soirée tranquille pour Tony Parker.

Rudy Gobert (Jazz) : 15 pts, 20 rbds, 4 contres en 36 mns

Nicolas Batum (Hornets) : 31 pts, 8 rbds, 4 pds, 1 contre en 43 mns

Tony Parker (Spurs) : 8 pts, 9 pds, 3 rbds en 20 mns

Ian Mahinmi (Wizards) : 7 pts, 2 rbds, 1 pd, 2 int en 16 mns

Alexis Ajinca (Pelicans) : 1 rbd, 1 pd en 5 mns

Axel Toupane (Bucks) : n’a pas joué

L’image : le numéro 32 de Richard “Rip” Hamilton retiré par les Pistons

Le WTF : même Andre Drummond peut rater un dunk

Tous les scores

Lakers – Spurs : 98-119

Bucks – Suns : 100-96

Nuggets – Grizzlies : 98-105

Wizards – Jazz : 92-102

Raptors – Blazers : 112-106

Pistons – Celtics : 98-104

Thunder – Pelicans : 118-110

Clippers – Hornets : 124-121