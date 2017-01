Cleveland et Golden State renversés, Russell Westbrook décisif : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : Dion Waiters assome les Warriors (105-102)

Ancien grand espoir des Cavaliers, drafté très haut, Dion Waiters n’a peut-être pas eu la carrière espérée, mais il vient de s’offrir une performance de haut niveau face à un des favoris pour le titre. À six dixièmes du buzzer, l’arrière du Heat a trouvé la ficelle de loin pour donner la victoire à son équipe.

La conclusion d’une fin de match haletante. Miami menait de 10 points (98-88) à un peu plus de quatre minutes de la fin. Mais Golden State a enchainé avec un 13-4, pour revenir à égalité sur un dunk de Kevin Durant (27 pts, 6 rbds) avec 11 secondes sur le chrono. Waiters, qui avait envoyé un airball quelques instants plus tôt, a alors rentré le tir décisif. De quoi égaler son record en carrière (33 pts) pour la deuxième fois de suite.

Pendant que Waiters, Goran Dragic (19 pts) et Hassan Whiteside (10 pts, 15 rbds) faisaient avancer le Heat, les Warriors ont parfois peiné, comme dans un second quart à 18 points. En première mi-temps, Stephen Curry (21 pts, 10 rbds, 8 pds) est même le seul joueur en bleu à avoir marqué de loin, une rareté !

Fin de série pour Golden State, qui venait d’enchaîner 7 victoires de suite.

Le joueur : Russell Westbrook éteint le Jazz

Du suspense et une fin de série aussi en Utah, avec un Russell Westbrook encore une fois énorme. Le meneur a réussi un nouveau triple-double, avec 38 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Il a surtout marqué le panier de la gagne à 1,7 seconde de la sonnerie. De quoi mettre fin à la série de six victoires du Jazz.

Avec 59 triple-doubles en carrière, Westbrook est désormais à égalité avec Larry Bird à la cinquième place du classement historique de la NBA.

La stat : 5

La série de défaites des Bucks s’arrête à cinq, grâce à une victoire de prestige sur les Rockets. Giannis Antetokounmpo a été énorme, avec 31 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 contres. Milwaukee repart de l’avant.

Les Français : petite soirée pour les Bleus

Joakim Noah est le seul Français à avoir gagné lundi soir. Pour les autres, la soirée a été difficile, avec des petites stats, du temps de jeu réduit, ou même du repos. Rudy Gobert semble tout même s’être fait un ami. C’est déjà ça.

Rudy Gobert (Jazz) : 12 pts, 9 rbds, 4 contres en 36 mns

Nicolas Batum (Hornets) : 4 pts, 7 rbds, 6 pds en 38 mns

Joakim Noah (Knicks) : 2 pts, 6 rbds, 1 pd en 12 mns

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 1 rbd en 11 mns

Kevin Seraphin (Knicks) : 2 pts, 2 rbds en 5 mns

Tony Parker (Spurs) : n’a pas joué

Alexis Ajinca (Pelicans) : n’a pas joué

La déclaration : LeBron James et les Cavaliers à la peine

"Nous ne sommes pas très bons en ce moment. C’est en grande partie une question d’énergie et d’efforts", a expliqué James à ESPN après la défaite des Cavaliers contre des Pelicans pourtant privés d’Anthony Davis (124-122).

L’image : James Harden peut défendre !

Les Rockets ont perdu, mais le contre de la nuit est pour James Harden. Oui, le James Harden de Houston.

Le WTF : un airball immonde pour Joakim Noah aux lancers

Tous les scores

Hornets – Wizards : 99-109

Nets – Spurs : 86-112

Hawks – Clippers : 105-115

Heat – Warriors : 105-102

Pistons – Kings : 104-109

Bucks – Rockets : 127-114

Pelicans – Cavaliers : 124-122

Pacers – Knicks : 103-109

Jazz – Thunder : 95-97