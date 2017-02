NBA - Cleveland gagne même sans amour, Toronto s'enfonce : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Cleveland s’impose malgré un Wiggins de feu (116-108)

Privés de Kevin Love un jour de Saint-Valentin, les Cavaliers lui ont pour le moment trouvé un remplaçant efficace. Intégré dans le cinq de départ, Channing Frye a inscrit 21 points et capté 10 rebonds. Une bonne prestation, nécessaire, car les jeunes loups du Minnesota ont mis du temps avant de desserrer les crocs.

Andrew Wiggins a inscrit 20 points rien que dans le troisième quart-temps pour mettre les deux équipes à égalité au début de la dernière période. Mais LeBron James (25 pts, 14 pds, 8 rbds) et ses coéquipiers ont alors resserré les boulons en défense, en n’autorisant plus que 15 points sur les 12 dernières minutes. Wiggins a manqué deux tirs ouverts de loin à cinq minutes du buzzer, et Cleveland a finalement pris ses distances pour de bon sur un tir primé de James à 2 minutes de la fin. Kyrie Irving a participé à la victoire avec 25 unités.

Meilleur marqueur de la nuit (41 pts), et bien aidé par Karl-Anthony Towns (26 pts, 8 rbds), Wiggins s’incline pour la sixième fois en autant de rencontres face à la franchise qui l’avait sélectionné en haut de la Draft 2014. Le problème ? La défense. Minnesota a autorisé 51% d’adresse et 13 tirs primés à ses adversaires.

Le joueur : DeMarcus Cousins (40 pts, 12 rbds, 8 pds) marche sur les Lakers

Les Lakers ont eu le ballon de la gagne dans les mains de Lou Williams, mais son tir n’a pas trouvé le cercle. C’est donc un lancer réussi par DeMarcus Cousins à 9 secondes de la fin qui aura fait la différence. C’est aussi lui qui avait remis son équipe devant sur un superbe move quelques secondes plus tôt.

S’il a fallu attendre les derniers instants pour avoir la décision, le pivot des Kings a abattu un boulot monstre pendant toute la soirée, avec 40 points à 13/24 au tir, 12 rebonds et 8 passes décisives. Vous pouvez aussi ajouter 2 interceptions et 1 contre en prime. Les intérieurs des Lakers ont pris une leçon.

La stat : 11

Les Bulls adorent jouer Toronto. La preuve, Chicago l’a emporté pour la onzième fois de suite face aux Canadiens ce mardi. 20 points de Doug McDermott et 19 de Jimmy Butler ont fait grimper l’écart jusqu’à 23 longueurs, et les Bulls n’ont jamais été inquiétés (105-94). Les Raptors sont une équipe qui convient bien à Chicago, mais Toronto est aussi dans une mauvaise période, avec 11 défaites en 15 matches.

" Nous jouons du très mauvais basket. C’est dingue", a concédé Kyle Lowry à ESPN. "

Peut-être que l’arrivée de Serge Ibaka dans un échange en provenance d’Orlando fera du bien.

L’image : une passe “Magic” pour LeBron James

Le WTF : Kevin Love et Isaiah Thomas en mode vintage

Le tweet de la nuit est pour Ballislife, qui a retrouvé cette pépite. Kevin Love et Isaiah Thomas à 16 ans.

Tous les scores

Bulls – Raptors : 105-94

Timberwolves – Cavaliers : 108-116

Lakers – Kings : 96-97