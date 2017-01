Cleveland recrute Kyle Korver

"C'est difficile de quitter Atlanta, mais c'est bien sûr une énorme opportunité de rejoindre une équipe comme Cleveland", a déclaré Korver à l'issue de la victoire d'Atlanta à La Nouvelle-Orléans (99-94).

Agé de 35 ans, Korver, spécialiste des tirs à trois points, avait rejoint Atlanta en 2012, après être passé par Philadelphie (2003-07), Utah (2007-10) et Chicago (2010-12). Depuis le début de la saison, Korver, sélectionné pour le All Star Game 2015, tourne à 9,5 points par match et affiche une réussite de 40,9% à trois points.

Cleveland, leader de la conférence Est avec 26 victoires et huit défaites, est privé depuis fin décembre de Smith qui sera absent jusqu'en mars après s'être fracturé le pouce droit. En échange de Korver, Atlanta va recevoir un choix du premier tour de la Draft 2019 et Mike Dunleavy Jr qui avait rejoint Cleveland à l'intersaison.