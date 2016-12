Cleveland trébuche sans LeBron, Harden en feu : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : À Detroit, Cleveland tombe de haut

On les avait laissé tout sourire après leur victoire lors du Christmas Day face à Golden State. On les retrouvé bien moins conquérants sur le parquet de Detroit. Sans LeBron James, les Cavaliers ont été sèchement battus par les hommes de Stan Van Gundy (106-90), précis au tir longue distance (57 % de réussite à 3 points). Et si le duo Irving-Love a bien tenté de réveiller les champions en titre, le contrecoup de Noël était réel. Avant de retrouver Boston jeudi, les Cavs vont devoir se remettre à l’endroit.

Le joueur : Aaron Gordon en patron

On aurait pu vous parler de la nouvelle performance XXL de James Harden mais après cette soirée de lundi, c’est bien le show Aaron Gordon qui est à souligner. Face aux Grizzlies, l’ailier fort de 21 ans a encore montré une adresse diabolique (11/15 au tir) pour s’offrir une feuille de stats bien remplie. Sans perdre son goût du spectacle.

La stat : 9

James Harden est monstrueux. Encore déterminant dans le succès de Houston face aux Suns (131-115), l’arrière s’est fendu d’un double double pour la neuvième fois de la saison (32 points, 5 rebonds, 12 passes). A titre de comparaison, sur toute la saison passée, il s’était arrêté à 8.

Les Français : Batum était partout

Nicolas Batum (Hornets) : 25 pts, 5 bds, 3 passes, 3 interceptions en 37 minutes

Kevin Séraphin (Pacers) : 2 pts, 2 rbds, 1 passe, 1 contre en 9 minutes

Evan Fournier (Magic) : n'a pas joué (blessé au talon)

Alexis Ajinça (Pelicans) : n'a pas joué (Décision du coach)

Ian Mahinmi (Wizards) : n'a pas joué (blessé)

Timothé Luwawu-Wabarrot (76ers) : n'a pas joué

L’image : La bromance entre Embiid et De Marcus Cousins

L’action : Le dunk flash de D-Wade

Le WTF : le lancer franc de Onuaku

