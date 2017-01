Dallas revient, les Spurs se fâchent : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : les Mavericks enchaînent contre Chicago (99-98)

Pas de joyeux anniversaire pour Dwyane Wade. Le jour de ses 35 ans, l’arrière des Bulls a manqué le panier de la gagne à la dernière seconde. Quelques instants plus tôt, c’est Wes Matthews qui avait trouvé la cible de loin pour mettre Dallas devant. Une superbe réponse à un panier de Jimmy Butler (24 pts, 12 pds, 9 rbds) sur l’action précédente.

Après un début de saison cauchemardesque, les Mavericks décrochent donc une troisième victoire de suite, en s’appuyant sur leur collectif. Six joueurs ont marqué au moins 10 points.

Dirk Nowitzki (10 pts, 10 rbds) et ses coéquipiers ont mené 64-51 au milieu du troisième quart, avant de voir les taureaux foncer sur eux. C’est même Chicago qui semblait avoir la main à un peu plus de trois minutes de la fin, avec l’avantage au score 94-90. Mais Harrison Barnes (20 pts) et Deron Williams (11 pts) ont vite répondu, avant que Matthews ne boucle l’affaire.

Les Mavericks ne joueront pas les playoffs, mais ils ont au moins le mérite de relever la tête.

Les joueurs : Cory Joseph (33 pts) et DeMar DeRozan (36 pts)

Kyle Lowry laissé au repos ? Pas de souci, Cory Joseph était là pour battre son record en carrière, avec 33 points. Malgré un début de match poussif (3/14 en première mi-temps), son coéquipier DeMar DeRozan (36 pts) l’a bien aidé, et Toronto a tranquillement battu les Nets (119-109).

Encore une fois, Nikola Jokic, auteur de 29 points et 15 rebonds dans la victoire des Nuggets chez les Lakers (127-121) mérite une belle mention. James Harden (40 pts, 12 pds, 10 rbds) a aussi été exceptionnel, mais ses Rockets ont été surpris par le Heat.

La stat : 43

Les Spurs se sont fâchés. En première mi-temps, l’équipe de Gregg Popovich a encaissé 71 points contre les Timberwolves ! Le discours de la pause a visiblement fait son petit effet, puisque la défense a ensuite remis les choses en place, en limitant Minnesota à 43 unités sur la deuxième partie du match. De quoi repasser devant et l’emporter (122-114).

Les Français : TP seul en scène

Tony Parker (Spurs) : 14 pts, 5 pds en 29 mns

L’image : festival de contres à Brooklyn !

Le WTF : les Warriors ont lancé les travaux de leur nouvelle salle à San Francisco… avec des acrobaties

Tous les scores

Nets – Raptors : 109-119

Heat – Rockets : 109-103

Bulls – Mavericks : 98-99

Spurs – Timberwolves : 122-114

Lakers – Nuggets : 121-127