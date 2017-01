Déroute historique des Lakers à Dallas (122-73)

Les Lakers, privés de leur meneur et deuxième meilleur marqueur D'Angelo Russell, blessé à une cheville, ont perdu pied en 2e période en encaissant 38 points et en marquant seulement onze points. La deuxième franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA ne s'en est pas remise et a fini la rencontre avec une réussite au tir famélique de 38,4% (14,3% à trois points).

Les Lakers, qui avaient perdu six de leurs sept matches précédents, s'éloignent toujours plus des play-offs: ils sont 13e de la conférence Ouest avec 16 victoires et 32 défaites. Cette déroute survient onze ans jour pour jour après un autre événement de leur histoire, les 81 points inscrits par Kobe Bryant contre Toronto (122-104).