DeRozan a sorti le grand jeu, Gobert excellent : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Aidé par les nouveaux Raptors, DeRozan s'est offert Boston

Toronto a fêté de belle manière l'arrivée de Serge Ibaka et P.J. Tucker. Avec 15 points et 7 rebonds pour l'intérieur espagnol mais aussi 9 points et 10 rebonds pour Tucker, les deux nouveaux Raptors ont contribué au succès de leur franchise contre Boston (107-97). Mais c'est bien DeMar DeRozan qui a été le grand bonhomme de la soirée.

En l'absence de Kyle Lowry, l'arrière a planté 43 points, son record en carrière. Et avec un joli pourcentage (15 sur 28 au tir). Dans son sillage et malgré les efforts d'un Isaiah Thomas (20 pts) maladroit pour Boston, la franchise canadienne a effacé un déficit de 17 points pour s'offrir ce choc de la conférence Est.

La stat : 14

Chris Paul a fait son retour après 14 longs matches sur la touche. Mais le come-back du meneur, auteur de 17 points et 5 passes, n'a pas suffi pour les Clippers face à San Antonio (97-105). Car si Kawhi Leonard a encore fait le boulot (21 pts, 6 pds), les Spurs, qui ont aussi pu compter sur LaMarcus Aldridge (15 pts, 11 rbds) et Tony Parker (17 pts), ont eux enregistré un retour précieux : celui de Pau Gasol, qui a brillé avec 17 points et 11 rebonds.

Le joueur : Russell Westbrook

Oui, il a été maladroit. Très maladroit même, avec son 4 sur 18 au tir. Il a aussi multiplié les pertes de balles (6). Mais Russell Westbrook a encore signé un triple-double impressionnant pour mener OKC à la victoire contre les Lakers (110-93). L'arrière du Thunder a terminé ce match avec 17 points, 18 rebonds et 17 passes !

L'image : Wade a encore du jus

Dwyane Wade a de la dynamite dans les jambes. Flash a planté un joli dunk sur Alex Len dans la prolongation. Une image qui va faire du bruit. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Avec 23 points, il a guidé les Bulls à la victoire contre Phoenix (128-121), au côté de Jimmy Butler (22 pts).

Le tweet qui rappelle que cela peut arriver à tout le monde

Les Français : Gobert et Parker en forme

C'était une belle nuit pour les Français. Avec 17 points, Tony Parker a largement contribué au succès des Spurs contre les Clippers. Timothe Luwawu-Cabarrot a lui participé au succès des Sixers contre Washington (120-112), dans un match où John Wall (29 pts, 8 rbds, 14 pds) et Bradley Beal (40 pts) ont pourtant fait le show. Le Jazz a également signé une victoire contre Milwaukee avec une belle prestation de Rudy Gobert (15 pts, 16 rbds, 3 contres).

Tony Parker (Spurs) : 17 pts, 2 rbds, 3 pds

Timothe Luwawu-Cabarrot (Sixers) : 9 pts, 1 pd

Rudy Gobert (Jazz) : 15 pts, 16 rbds, 3 contres

Boris Diaw (Jazz) : 2 pds

Joffrey Lauvergne (Bulls) : n’a pas joué

Kevin Séraphin (Pacers) : n’a pas joué

Ian Mahinmi (Wizards) : 1 pt, 3 rbds

Les résultats :

Toronto - Boston 107 - 97

Atlanta - Miami 90 - 108

LA Clippers - San Antonio 97 - 105

Denver - Brooklyn 129 - 109

Chicago - Phoenix 128 - 121 a.p.

Milwaukee - Utah 95 - 109

Oklahoma City - LA Lakers 110 - 93

Minnesota - Dallas 97 - 84

Philadelphie - Washington 120 - 112

Indiana - Memphis 102 - 92