Dunk, contre, passe décisive... La NBA va attribuer six nouveaux trophées individuels

La NBA multiplie les trophées. La Ligue américaine a annoncé jeudi qu'elle allait décerner six nouvelles récompenses au moins de juin. Ces nouveaux trophées, dont celui du plus beau contre de la saison, celui du plus beau dunk, celui de la plus belle passe décisive ou encore celui de la meilleure prestation de la saison, seront décernés après consultation publique sur internet des amateurs de basket à travers le monde.

Parmi les meilleures prestations de la saison, sont nommés l'arrière de Phoenix Devin Booker qui a marqué 70 points contre Boston fin mars (130-120), Klay Thompson (Golden State) qui a inscrit 60 points en trois quart-temps le 6 décembre ou Russell Westbrook (Oklahoma City) auteur d'un "triple double" avec 57 points contre Orlando fin mars.

La NBA décernera ces récompenses le 26 juin durant la soirée où il dévoilera notamment les noms du meilleur joueur de la saison (MVP), du meilleur entraîneur de la saison, du "rookie" (débutant) de la saison ou encore le meilleur défenseur du Championnat 2016-17.