NBA : Exceptionnel, Thomas plante 53 points pour faire chuter les Wizards

Celtics – Wizards : 129-119

Boston mène la série 2-0

C’était un jour spécial pour Isaiah Thomas. Sa sœur Chyna, décédée en raison d’un accident de voiture avant le coup d’envoi des playoffs, aurait dû fêter ses 23 ans. Complètement déchaîné malgré un passage douloureux chez le dentiste après la perte d’une dent dans le match 1, le meneur des Celtics lui a rendu hommage avec une performance exceptionnelle. 53 points, et la victoire pour Boston.

"Tout ce que je fais, c’est pour ma sœur. Elle me regarde de là-haut“, a confié le héros de la nuit après avoir démantelé la défense des Wizards. “Je voulais gagner pour elle.”

53 points mais surtout 29 à cheval sur le dernier quart temps et la prolongation. Un record NBA égalé, LeBron James (en 2007) et Nate Robinson (en 2013) étant les deux autres joueurs à s’être montrés aussi prolifiques dans les moments cruciaux d’une rencontre de playoffs. Il a été agressif tout au long de la partie. Et les Celtics en ont eu besoin pour remonter un premier déficit de 13 points (29-42 dans le premier quart). Ils ont couru après le score pendant la majeure partie du match. Avant de recoller pour de bon sur deux lancers de Thomas synonymes de prolongation à quelques secondes du buzzer. Le All-Star a continué son show, éclipsant du même coup les 40 points et 13 passes décisives de John Wall et assurant le succès de son équipe. Un jour spécial et donc une performance d’anthologie pour un joueur vraiment unique.

Warriors – Jazz : 106-94

Golden State mène la série 1-0

Les joueurs du Jazz se sont montrés valeureux et combatifs cette nuit. Mais ils ont été tout simplement dépassés. Pris de court par un monstre collectif aux individualités exceptionnelles. A chaque fois que Rudy Gobert et ses coéquipiers ont cru revenir au score, ou ne serait-ce que même descendre sous la barre des dix points d’écart, ils ont été assommés par les accélérations soudaines et mortelles des Warriors. Et de 8 points, le déficit est grimpé à 12. Puis 15. Puis 20 sous l’impulsion des remplaçants de Golden State en début de quatrième quart temps. C’est dire la profondeur de banc et la marge dont disposent les Californiens…

Ils n’ont même pas eu à forcer leur talent pour remporter ce premier choc du second tour. Le match a été assez engagé lors des trois premiers quart temps mais les Warriors n’ont pas vraiment tremblé. Ils ont géré le business habituel, portés par Stephen Curry (22 pts, 7 rbds, 5pds) et Draymond Green (17 pts, 8 rbds, 6 pds). La série s’annonce courte…