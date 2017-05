Gobert : "Utah est à la fois proche et loin de Golden State"

"On est à la fois proche et à la fois loin de Golden State, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec eux, mais en même temps, on aurait pu mieux jouer", a indiqué Gobert lors de la traditionnelle conférence de presse de fin de saison.

"On était privé de notre meneur (George Hill, blessé, NDLR) durant cette série, j'aurais pu mieux jouer, mais cela nous donne confiance, car Golden State est peut-être l'une des meilleures équipes de l'histoire", a-t-il poursuivi. Gobert, 24 ans, a fini ses premiers play-offs NBA avec des moyennes de 11,6 points, 9,9 rebonds et 1,3 contres par match.

Utah devra convaincre Hayward de rester pour franchir un cap

L'international français a estimé que le Jazz "avait encore une belle marge de progression" : "Cela n'a pas été une saison facile avec des blessures, mais on a atteint notre objectif, cela donne beaucoup de confiance, pourquoi ne pas gagner 60 matches (de saison régulière) la saison prochaine ?", a-t-il espéré.

La franchise de Salt Lake City n'avait plus disputé les play-offs depuis 2012 et n'avait plus passé le 1er tour depuis 2010. Pour poursuivre sa montée en puissance, Utah doit toutefois convaincre son meilleur marqueur Gordon Hayward de rester alors qu'il peut théoriquement s'engager avec une nouvelle équipe à partir de cet été, a reconnu Gobert.

"Je ne veux pas le voir partir, on a connu beaucoup de choses ensemble, c'est un maillon important de cette équipe, de ce qu'on est et de ce qu'on peut devenir, il a vraiment envie de gagner, c'est quelqu'un d'intelligent, il sait ce qu'on est en train de construire ici", a relevé Gobert.

" Je veux être le meilleur possible "

D'un point de vue personnel, Gobert veut "améliorer beaucoup de choses": "Ma vitesse, ma force, mon explosivité, je ne pense pas que je doive me fixer des limites", a ajouté Gobert, candidat au titre de meilleur défenseur de la saison.

Alors que son contrat de 104 millions de dollars signé en octobre, qui en fait le sportif français le mieux payé, va entrer en vigueur en 2017-18, Gobert ne ressent aucune pression supplémentaire : "Je veux être le meilleur possible et aider l'équipe le plus possible", a-t-il conclu.