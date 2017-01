Golden State intraitable, les Spurs se reprennent bien : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Golden State ne fait pas de cadeau

Les Warriors ont idéalement préparé le choc de lundi contre Cleveland, le champion en titre qui leur a infligé quatre défaites consécutives, dont trois lors de la finale 2016 en juin. Contre les Pistons, Stephen Curry et ses coéquipiers ont mis deux quart-temps pour trouver les bons réglages, avant de prendre inexorablement leurs distances et de s'imposer largement (127-107). Accrochés jusqu'à la pause (60-58), les champions 2015 et vice-champions 2016 ont assommé leurs adversaires dans le 3e quart-temps pour compter jusqu'à 20 points d'avance.

Curry, qui semble se rapprocher de sa forme étincelante des deux dernières saisons, a marqué 24 points (9 sur 17 au tir) et a été crédité d'un impressionnant +32. "On essaye juste de faire circuler le ballon rapidement, on va dans la bonne direction", s'est réjoui Kevin Durant, auteur de 25 points. Avec cette 34e victoire, Golden State dispose de trois succès d'avance sur son dauphin San Antonio (31 v-8 d) qui a signé sa plus large victoire de la saison (+40) face aux Lakers.

Le joueur : Booker, 39 points en vain

Dallas a gagné (113-108) mais a eu chaud. Les Mavericks ont subi la foudre de Devin Booker, auteur de 39 points pour les Suns dont 28 dans le quatrième quart-temps. Insuffisant pour faire gagner son équipe, moins homogène que son adversaire du soir.

La stat : Gasol à 100% au tir

Après sa défaite-surprise face à Milwaukee (109-107), San Antonio a écrasé les Lakers (134-94). L'inévitable Kawhi Leonard a porté les Spurs (31 points en 26 minutes de jeu) mais Pau Gasol est aussi sorti de sa boite. L'Espagnol a rendu une de ses meilleures copies de la saison avec 22 points, un 100% au tir, et neuf rebonds

Les Français : Double-double pour Noah

Joakim Noah revient en forme et il a une nouvelle fois montré face à son ancien équipe, Chicago, lors de la victoire des Knicks (104-89). Le Français a lui fait la loi sous les paniers avec 15 rebonds et a fini la rencontre avec 12 points, soit son cinquième "double-double" (deux catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison.

L'image : Un match à Londres ? Henry en profite pour venir saluer les joueurs

Thierry Henry a profité de la rencontre délocalisée à Londres pour venir saluer les joueurs de Denver et d'Indiana. Et cela a souri à Danilo Gallinari qui a écrasé les Pacers avec les Nuggets (140-112).

L'action : La belle combinaison des Bulls

Les résultats de la nuit

Phoenix - Dallas : 108 - 113

New York - Chicago : 104 - 89

Golden State - Detroit : 127 - 107

San Antonio - LA Lakers : 134 - 94

Brooklyn - La Nouvelle-Orléans : 95 - 104

Denver - Indiana : 140 - 112