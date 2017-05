Golden State: la famille de Pachulia a reçu des menaces

"On peut me menacer, mais ne menacez pas ma femme ou ne parlez pas de mes enfants, c'est mal", a déclaré Zaza Pachulia au site internet du quotidien USA Today. "Moi, je n'ai aucun problème personnellement à gérer ce genre de choses, mais je déteste voir ma famille mêlée à ça, ma femme et mes enfants n'ont rien à voir avec cette histoire", a-t-il ajouté.

Pachulia a notamment regretté les déclarations de l'entraîneur de San Antonio Gregg Popovich après le match N.1 de la finale de la conférence Ouest durant lequel Leonard s'est blessé à la cheville gauche. "Je ne dis pas que tout est de la faute de Pop, mais je pense que ce qu'il a dit a eu beaucoup d'influence", a-t-il estimé.

"Des supporteurs entendent son message et disent 'OK, c'est Pop qui le dit, alors allons-y'", a regretté Pachulia. Le très respecté Popovich a en effet estimé après la rencontre que Pachulia s'était volontairement placé dans la zone de réception de Leonard, alors en plein shoot, pour tenter de le déséquilibrer.

"C'est une action dangereuse et manquant de fair-play. Qui se préoccupe de savoir si c'était intentionnel, vous connaissez la notion d'homicide involontaire ?", avait déclaré en conférence de presse Popovich, très en colère. Déjà blessé à la cheville gauche lors du 2e tour des play-offs, Leonard n'a plus rejoué depuis ce match et les Spurs sont menés 3 à 0 avant le match N.4, capital, lundi.