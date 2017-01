Harden fait (encore) un carnage, Cleveland sort la tête de l'eau : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets (124-116)

Ce n'était pas l'affiche du siècle. Ni de la saison et encore moins de la semaine. Mais les regards étaient tournés vers la Q Arena où les Cavaliers ont mis fin à une série de trois défaites de rang qui faisait un peu tâche. LeBron James a marqué 31 points et les champions en titre se sont imposés 124-116. Ajoutez à cela 28 points du lieutenant Irving et le compte y est. "Je me sens mieux", a confié Tyronn Lue. Quid de LBJ qui avait poussé un petit coup de gueule dans la semaine ? Ça va mieux aussi. "Il y a des remous sur la route (du succès), ça forge les caractères."

Le joueur : James Harden (Houston)

Si vous avez un souci, appelez James Harden. L'arrière des Rockets a signé un nouveau triple-double à Philadelphie lors de la victoire des Rockets (118-123). Et pas n'importe quel triple-double : 51 points, 13 rebonds et 13 passes. C'est la seconde fois de la saison que "The Beard" réussit ça cette saison. Et c'est une première dans l'histoire de la Ligue. MVP ? C'est très bien parti. D'autant que Houston présente un bilan plus qu'honorable (35 victoires – 15 victoires).

Les Français

Nicolas Batum (Charlotte, défaite à NY) : 15 points, 11 rebonds, 9 passes

Joakim Noah (New York, victoire face à Charlotte) : 0 point, 2 rebonds, 2 passes

Timothe Luwawu-Cabarrot (Philadelphie, défaite face à Houston) : 12 points, 1 rebonds

Tony Parker (San Antonio, défaite à New Orleans) : 7 points, 1 rebond, 3 passes

Alexis Ajinca (New Orleans, victoire face à San Antonio) : n'a pas joué

Nicolas Batum sous le maillot des HornetsAFP

Les sifflets de la nuit

Ils sont pour Melo et l’ailier de New York les a plutôt bien acceptés. Aux supporters des Knicks qui ont réclamé qu’il soit tradé durant la victoire de NY face à Charlotte (110-107), Melo a répondu par un shoot décisif. Et par cette phrase : "J’ai bien aimé". La rupture est proche.

Le dunk de la nuit

Trust the process ! (nota bene : Nene s'est vengé sur Embiid un peu plus tard)

Les résultats

Philadelphie - Houston 118 - 123

Atlanta - Washington 86 - 112

Cleveland - Brooklyn 124 - 116

Boston - Orlando 128 - 98

Toronto - Milwaukee 102 - 86

New York - Charlotte 110 - 107

Portland - Memphis 112 - 109

Chicago - Miami 88 - 100

La Nouvelle-Orleans - San Antonio 119 - 103