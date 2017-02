Isaiah Thomas monumental, Stephen Curry et Rudy Gobert en feu : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Boston domine Toronto dans la bataille de l’Atlantic (109-104)

La première place de la division Atlantic était en jeu mercredi soir à Boston, et les locaux n’ont pas manqué le rendez-vous. Encore une fois, c’est un énorme quatrième quart-temps d’Isaiah Thomas qui a fait la différence. Le meneur a inscrit 19 de ses 44 points dans la dernière période.

Les Raptors menaient de 8 points à l’entame de ce dernier quart (77-85), notamment grâce à Kyle Lowry (32 pts), mais un 9-0 réussi par Thomas à lui tout seul a remis les Celtics devant à un peu plus de 4 minutes de la sonnerie. Après quelques minutes de chassé-croisé, un nouveau tir primé capital de Thomas a mis Boston devant pour de bon. Après un échec des Raptors de loin, c’est encore le meneur qui a bouclé l’affaire avec les lancers décisifs.

Cette victoire permet aux Celtics de s’accrocher fermement à la seconde place de la Conférence Est. Du côté de Toronto, on attend toujours le retour de DeMar DeRozan, une nouvelle fois absent à cause de sa cheville.

Le joueur : Stephen Curry (39 pts) aligne 11 tirs primés

Le chef Curry est en feu. En seulement trois quart-temps, Stephen Curry a marqué 39 points et rentré 11 tirs à trois points. Après un match d’absence pour cause de maladie, le double MVP n’a donc pas eu besoin de temps pour reprendre le rythme. Son 14/20 au tir, dont 11/15 de loin, est incroyable. De quoi écraser les Hornets de Nicolas Batum (126-111) et laisser le dernier quart aux remplaçants.

La stat : 14

Les Cavaliers se sont réveillés face aux Timberwolves, avec une victoire très large (125-97). Au passage, Kyrie Irving a battu un record en carrière avec 14 passes décisives distribuées à ses coéquipiers. Le ballon a tourné dans toute l’équipe, puisque Cleveland a marqué après une passe décisive sur 37 de ses 48 paniers, un record cette saison.

Les Français : Rudy Gobert flambe

Encore une belle nuit pour Rudy Gobert, auteur d’un très gros double-double à 26 points et 15 rebonds, avec un superbe 9/13 au tir. Le pivot n’est passé qu’à un point d’égaler son record personnel. Il s’agit de son 33e double-double de la saison. Il a surtout aidé le Jazz à battre Milwaukee (104-88).

À Orlando, Evan Fournier a retrouvé le cinq majeur. Le rookie Timothé Luwawu était également dans le groupe de départ pour Philadelphie !

Rudy Gobert (Jazz) : 26 pts, 15 rbds, 1 contre en 34 mns

Boris Diaw (Jazz) : 2 pts, 2 rbds, 1 pd, 1 int en 20 mns

Evan Fournier (Magic) : 12 pts, 1 rbd, 4 pds, 2 int en 30 mns

Nicolas Batum (Hornets) : 13 pts, 5 rbds, 7 pds en 24 mns

Timothé Luwawu-Cabbarot (76ers) : 7 pts, 4 rbds, 2 pds en 23 mns

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 4 pts, 1 rbd, 1 pd, 1 int, 1 contre en 14 mns

Joakim Noah (Knicks) : 3 pts, 7 rbds en 13 mns

Kevin Seraphin (Pacers) : n’a pas joué

Alexis Ajinca (Pelicans) : n’a pas joué

L’image : Chris Paul absent ? C’est Blake Griffin qui fait le spectacle

Le WTF : Dell Curry, le papa, était également un grand shooteur

Tous les scores

Magic – Pacers : 88-98

Cavaliers – Timberwolves : 125-97

Celtics – Raptors : 109-104

Nets – Knicks : 90-95

Heat – Hawks : 116-93

Pistons – Pelicans : 118-98

Mavericks – 76ers : 113-95

Nuggets – Grizzlies : 99-119

Jazz – Bucks : 104-88

Suns – Clippers : 114-124

Thunder – Bulls : 100-128

Warriors – Hornets : 126-111