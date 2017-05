James encore une fois trop fort pour Toronto, les Spurs dérouillés à domicile

Cavaliers – Raptors : 116-105

Cleveland mène la série 1-0

Après une semaine complète de repos, LeBron James est décontracté. En pleine forme. Les Cavaliers ont pu recharger les batteries après leur coup de balais infligé aux Indiana Pacers (4-0) et ils n’avaient pas l’air rouillé du tout au moment d’affronter les Toronto Raptors cette nuit. Au contraire. Le King les a rapidement remis dans le bain en cavalant et en dunkant d’un bout à l’autre du terrain. Les champions en titre ont donc rapidement creusé l’écart (+14 à la mi-temps) sous l’impulsion de ses meilleurs joueurs. LeBron, Kyrie Irving et Kevin Love ont cumulé 77 points mais James était au cœur de la démonstration des Cavaliers. Il a dominé des deux côtés du parquet pour terminer avec 35 pions.

Il s’est même permis de chambrer un peu son adversaire en faisant mine de siroter une bière, empruntée brièvement à une serveuse située au premier rang, juste après une nouvelle faute l’envoyant sur la ligne. Cleveland comptait alors 16 points d’avance. L’écart est monté jusqu’à 25 points dans le troisième QT. Les Raptors étaient dépassés. DeMar DeRozan (19 pts à 7/16), muselé par les prises-à-deux adverses. Les Canadiens ont fini par réduire le score, pour l’honneur. Mais le mal était déjà fait depuis longtemps. LeBron et les Cavaliers peuvent rester sereins. Ils ont attaqué ce deuxième tour exactement comme ils avaient fini le premier : sans trembler.

Spurs – Rockets : 99-126

Houston mène la série 1-0

Waouh. Il était difficile de s’attendre à une domination aussi nette des Houston Rockets pour ce premier match de la série, pourtant disputé à San Antonio. Les voisins texans sont venus, ils ont vu, ils ont bombardé à trois-points et ils sont repartis avec une large victoire. +27. L’une des défaites les plus sévères de la carrière de Gregg Popovich en playoffs. Les Spurs n’ont presque pas existé. Ils ont été pris à la gorge d’entrée par l’arsenal offensif impressionnant des Rockets. Kawhi Leonard a eu beau compiler 21 points (à 5/14…), 11 rebonds et 6 passes, le reste du cinq majeur n’a pas suivi le rythme. Les quatre autres titulaires cumulaient 27 points.

La marque était beaucoup mieux répartie du côté de Houston. James Harden a encore une fois été à la baguette. Mais plutôt que de scorer à outrance, il a mis ses coéquipiers sur orbite (20 points en 13 tirs, 14 passes décisives) comme Clint Capela (20 pts, 13 rbds) ou Trevor Ariza (23 pts). Les Rockets ont surtout fait exploser la défense adverse en enchaînant les paniers derrière l’arc (22 en 50 tentatives). Le score est sans appel. Les Spurs vont devoir se reprendre dès le prochain match sous peine de se mettre en grande difficultés avant les deux déplacements à Houston.