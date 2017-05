LeBron James et Kawhi Leonard en démonstration, Tony Parker blessé

Cavaliers – Raptors : 125-103

Cleveland mène la série 2-0

Les Raptors ont construit leur équipe dans l’optique d’enfin faire tomber les Cavaliers… et de ralentir LeBron James. P.J. Tucker et Serge Ibaka ont été recrutés dans cette optique en février dernier. Après deux matches, le constat est toujours le même : le King est bien trop fort pour les Canadiens. Et personne ne peut le stopper. En tout cas, pas cette nuit. James était au-dessus du lot et Toronto en a vite fait les frais. Ils ont pris l’eau dès le coup d’envoi de la rencontre (34-22 dans le premier quart) et n’en sont pas remis par la suite. Ils ont juste couru après le score, admirant de près les exploits de LeBron. La superstar des Cavaliers avait la main chaude. James a converti 10 de ses 14 tentatives, avec un très joli 4/6 derrière la ligne à trois-points. Soit 39 points au total. Il avait déjà marqué 35 pts dans le match 1. Les Raptors ont perdu les deux premières rencontres avec un écart cumulé de 33 pts… pour l’instant, il n’y a même pas duel. C’était déjà le cas l’an dernier, lors des finales de Conférence. Toronto avait perdu les deux premiers matches par plus de 50 pions avant de remporter les deux suivants sur leur parquet. A eux de reproduire le même scénario maintenant que la série prend la direction de l’Ontario. Mais vu la forme actuelle de James, cela paraît tout de même peu probable.

Spurs – Rockets : 121-96

San Antonio et Houston sont à égalité dans la série 1-1

Comme lors du premier match de la série, le duel entre les Rockets et les Spurs a tourné à la correction cette nuit. Même le score final est quasiment identique… à la (grosse) différence près que le vainqueur a changé de camp. Dominés il y a des deux jours, les joueurs de Gregg Popovich ont étrillé leurs adversaires. Une victoire dessinée dans le quatrième quart temps, largement remporté par les éperons (33-13). Kawhi Leonard était encore une fois au cœur du succès de son équipe. La star de San Antonio a fait preuve d’une efficacité impressionnante en inscrivant 34 points en ratant seulement trois petits shoots (13/16) ! Il a aussi ajouté 7 rebonds et 8 passes décisives. Mais à l’inverse du match 1, ses coéquipiers l’ont soutenu au scoring. LaMarcus Aldridge a légèrement rebondi après sa performance catastrophique en compilant 15 pts et 8 rbds. Jonathon Simmons a marqué 10 de ses 14 points dans le dernier quart. Et Tony Parker a été déterminant en plantant 18 points en 25 petites minutes.

Seul ombre au tableau : le Français s’est blessé à la jambe. Il a dû quitter prématurément ses coéquipiers alors qu’il restait encore huit minutes à jouer. Et les nouvelles ne sont pas encourageantes. “Ce n’est pas bon“, confiait Popovich après le match. Les Spurs ont donc équilibré les compteurs mais perdre Parker, deuxième moteur de l’équipe en attaque depuis le début des playoffs, serait évidemment un mauvais signe pour la suite de la série.