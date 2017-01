Kevin Durant écrase le Thunder, Derrick Rose se réveille : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Kevin Durant écrase le Thunder (121-100)

Largement critiqué pour son départ à Golden State pendant l’été, Kevin Durant s’est offert une petite vengeance face à son ancienne équipe. Avec 40 points et un 13 sur 16 au tir, il a tout simplement signé son plus gros match offensif de la saison. Un total auquel il a ajouté 12 rebonds. Avec l’aide de Stephen Curry (24 pts) et Klay Thompson (14 pts), les Warriors ont remporté cette rencontre évènement sans trembler. Les deux équipes étaient à égalité à la pause, mais les Californiens ont mis un gros coup d’accélérateur dans le troisième quart, remporté 37 à 22, notamment grâce à 13 points de Durant. De quoi laisser Russell Westbrook et ses coéquipiers à terre pour de bon, malgré un nouveau triple-double du bondissant meneur (27 pts, 15 rbds, 13 pds), qui a aussi perdu 10 ballons.

Le joueur : encore James Harden (38 pts, 8 pds)

C’est une habitude, James Harden s’invite encore dans la catégorie du joueur de la nuit. Avec 38 points, 6 rebonds et 8 passes décisives, le barbu a une nouvelle fois été omniprésent pour mener son équipe à une large victoire sur les Bucks (111-92). C’est aussi lui qui a rentré le tir primé qui a définitivement creusé l’écart à six minutes de la sonnerie. Le plus impressionnant, c’est surtout que Houston a construit son succès en défense, en limitant Milwaukee à 39,8% au tir. Pas forcément la première chose qui vient à l’esprit lorsqu’on pense à cette équipe. Mention spéciale à Derrick Rose, auteur de 30 points, 10 rebonds et 5 passes décisives pour aider les Knicks à battre les Celtics (117-106). Cette fois, il a répondu présent.

La stat : 10

Personne n’arrive à calmer Joel Embiid. Contre les Raptors, le rookie des Sixers a signé son dixième match de suite à plus de 20 points. Du jamais-vu depuis Allen Iverson à Philadelphie. Le plus important, c’est que les 26 points du pivot ont aidé les Sixers à décrocher une cinquième victoire en six rencontres. Embiid a aussi été décisif en défense, avec un gros contre en fin de match pour assurer ce succès face aux Raptors (94-89).

La blessure : tendon d’Achille déchiré pour Rudy Gay

Terrible coup d’arrêt pour Rudy Gay, blessé au cours de la défaite des Kings contre les Pacers (106-100). Quelques minutes après la rencontre, sa franchise a annoncé craindre une rupture du tendon d’Achille, qui devrait être confirmée dans les heures à venir par des examens complémentaires. L’ailier de 30 ans se retrouve donc à l’aube d’une longue convalescence. Pas idéal pour un joueur qui espérait changer de club pendant l’intersaison.

Les Français

Nicolas Batum (Hornets) : 17 pts, 7 rbds, 7 pds, 2 contres en 34 mns

: 17 pts, 7 rbds, 7 pds, 2 contres en 34 mns Kevin Seraphin (Pacers) : 1 rbd en 6 mns

: 1 rbd en 6 mns Timothé Luwawu-Cabarrot (76ers) : 4 pts, 2 rbds, 1 int en 17 mns

: 4 pts, 2 rbds, 1 int en 17 mns Joakim Noah (Knicks) : n’a pas joué

: n’a pas joué Evan Fournier (Magic) : n’a pas joué

: n’a pas joué Alexis Ajinca (Pelicans) : n’a pas joué

: n’a pas joué Joffrey Lauvergne (Thunder) : n’a pas joué

L’image : le petit pont d’Isaiah Thomas

Le WTF : le plus vilain marcher de l’année pour Westbrook

Miracle, les arbitres ont sifflé !

Tous les scores

Sixers – Raptors : 94-89

Wizards – Grizzlies : 104-101

Hornets – Blazers : 107-85

Celtics – Knicks : 106-117

Pelicans – Magic : 118-98

Rockets – Bucks : 111-92

PIstons – Hawks : 118-95

Warriors – Thunder : 121-100

Kings – Pacers : 100-106