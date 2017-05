Contre des Spurs toujours diminués, Kevin Durant envoie les Warriors aux portes de la finale

La première et dernière fois que Kevin Durant a joué les finales NBA, il était encore un jeune homme de 23 ans. Il commençait à peine son ascension vers les sommets de la ligue. C’était en 2012. Une équipe talentueuse mais bien trop jeune et inexpérimenté du Thunder d'Oklahoma City s’était inclinée assez sèchement contre le Miami Heat de LeBron James, offrant du même coup le premier titre de sa carrière au King. Cinq ans plus tard, KD est en passe d’enfin goûter à nouveau à l’atmosphère tendue des finales.

Les Golden State Warriors ne sont plus qu’à une victoire de la qualification après leur succès sur le parquet des San Antonio Spurs cette nuit (120-108). Leur onzième d’affilée pour une armada toujours invaincue en playoffs cette saison.

Durant a pris les choses en main après la pause

La tâche est évidemment plus aisée face à des Texans privés de Kawhi Leonard, toujours blessé à la cheville, et de Tony Parker. Mais Durant a dû s’employer samedi soir. Il a inscrit 27 de ses 33 points à cheval entre le deuxième et le troisième quart temps. Des moments critiques.

Les Spurs, poussés par leurs supporters, avaient pris le meilleur départ pour entretenir un semblant d'espoir. La star des Warriors les a enterrés en multipliant les paniers pour créer l'écart au retour des vestiaires et mettre les siens à l’abri. Les Californiens n’ont pas autant dominé que lors de la dernière rencontre mais peu importe. Le résultat est là : les Warriors mènent 3-0 et peuvent valider leur ticket pour les finales dès lundi.