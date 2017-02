Knicks: Charles Oakley ne comprend pas son expulsion

"Je n'ai même pas parlé (à James Dolan), je l'ai encore moins insulté", a expliqué sur la radio ESPN New York Oakley, dont les images de l'évacuation par des vigiles en plein match entre les Knicks et les Clippers, ont fait le tour des télévisions américaines. "Je veux présenter mes excuses aux spectateurs et à tous ceux qui ont vu cette scène, mais je ne suis pas quelqu'un qui provoque des problèmes", s'est défendu Oakley qui a porté le maillot des Knicks entre 1988 et 1998.

Selon Oakley, qui a participé à la finale 1994 perdue 4 à 3 par les Knicks face aux Houston Rockets, James Dolan, le propriétaire du Madison Square Garden et de l'équipe depuis 2010, l'a pris en grippe. "Dès que je rentre au 'Garden', le personnel doit avertir Dolan. Là, huit à dix personnes sont venues et m'ont demandé de quitter la salle. C'est là que tout a commencé, je ne savais même pas que Dolan était assis tout près", a expliqué Oakley, qui a bousculé plusieurs vigiles.

"Il ne me serre même pas la main, il ne veut rien avoir à faire avec moi", a poursuivi Oakley, qui critique régulièrement les dirigeants des Knicks pour les mauvais résultats de l'équipe. Oakley, qui a été menotté, puis inculpé de violences et de violation de propriété, a regretté les termes du communiqué des Knicks qui ont rapporté l'incident, suggérant qu'il avait "besoin d'aide". "C'est une attaque personnelle, ils disent en substance qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi, je ne peux pas le croire", a-t-il relevé.