La NBA est déséquilibrée, et elle l’a toujours été

Ce qui est bien lorsqu’on est un consultant télé comme Charles Barkley, c’est qu’il n’y a pas forcément besoin de s’appuyer sur des faits pour produire du contenu. Les opinions suffisent à faire le buzz, et à être repris. C’est ce que son patron attend de lui. Et ça marche.

Parce que Charles Barkley est en colère.

" Dans l’ensemble, et ce n’est pas une histoire d’ancien qui dit du mal des jeunes, mais la NBA est dans le pire état de son histoire. Nous avons une, deux, trois ou quatre bonnes équipes, et les autres sont nulles. "

Les Cavaliers, Warriors et Spurs sont les trois énormes favoris de la campagne qui a débuté en novembre. C’est vrai. Il est largement possible que les deux premiers cités se retrouvent une troisième fois de suite lors des Finals. Personne ne sera surpris si ça arrive. Mais la NBA est-elle vraiment plus déséquilibrée que jamais ? Non.

Barkley oublie Michael Jordan, Magic et Bird ?

Sir Charles a l’air d’oublier qu’il a joué le plus gros de sa carrière dans les 90’s, quand les Bulls ont raflé six titres. Certes, Michael Jordan et sa bande ont étalé cinq adversaires différents lors des Finals. Mais on ne retient que les champions. Et il n’y avait pas plus de suspense quand le numéro 23 survolait la ligue. On trouvait même ça légendaire. S’il a été accroché sur quelques séries, cela a aussi été le cas pour le Heat de LeBron James (contre les Pacers) ou les Warriors de Stephen Curry (face au Thunder).

Les années 70 ont été l’âge d’or de la parité en NBA, avec 8 champions différents et aucun doublé. Avant ? 11 titres en 13 ans pour les Celtics. Après ? La domination de Larry Bird et Magic Johnson, puis celle de Michael Jordan, avec quelques interludes très brefs pour les Pistons et Rockets. Sur 16 des 17 dernières finales, on a retrouvé Tim Duncan, Kobe Bryant ou LeBron James. Les Lakers et Spurs ont festoyé sur le début des années 2000, le King a pris le relais.

Personne n’est dupe

La NBA est une ligue de stars. C’est son patron qui le dit.

" Nous n’aurons jamais une parité comme en NFL”, avait expliqué Adam Silver devant la presse en juin dernier. “C’est la nature de cette ligue. Certains joueurs sont si forts que leurs équipes sont quasiment automatiquement en playoffs s’ils restent en bonne santé, et surtout s’ils sont associés à d’autres grands joueurs. "

Sur les 30 dernières saisons, 10 équipes différentes ont gagné un titre NBA, contre 14 en NFL, 16 en NHL et 17 dans le baseball. Difficile de faire plus logique : moins de joueurs sur le terrain, plus d’influence pour les stars. Tant pis pour les équipes qui n’ont pas eu de chance avec la Draft et la free agency. Et si Barkley compte attaquer la signature de Kevin Durant à Golden State ou les regroupements de stars, on pourra aussi lui faire la liste des coéquipiers de Bird, Magic et Jordan. Tous ont joué avec au moins deux Hall of Famers à leurs côtés. Au passage, ce sont eux qui ont fait la renommée de la NBA, pas les équipes des 70’s.

La NBA n’est pas pire qu’avant. Elle n’est pas plus déséquilibrée. Elle est celle qu’elle a toujours été : une ligue de stars.