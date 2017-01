La remontada des Sixers, Wiggins au buzzer : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : sans leurs stars, les Spurs battent les Raptors (108-106)

Toronto s’enfonce. Face une équipe de San Antonio privée de Kawhi Leonard, Tony Parker et Pau Gasol, il y avait un coup à jouer. Mais sans DeMar DeRozan, gêné par une entorse de la cheville, les dinosaures n’y sont pas arrivés.

Après un début de match dominé par les Spurs, Toronto est revenu grâce à un bon troisième quart. Le score est de 79-79 au début de la dernière période, et le match se transforme en chassé-croisé, avec huit changements de leader. Kyle Lowry (30 pts) et Terrence Ross (21 pts) donnent le rythme pour les Canadiens, tandis que LaMarcus Aldridge (21 pts) et Patty Mills (18 pts) répondent en face.

Toronto mène de trois points à un peu moins de 4 minutes du buzzer, mais Aldrige marque avec la faute pour égaliser. C’est le rookie Dejounte Murray qui donne l’avantage aux Spurs à 1'29'' de la fin (106-104). Ross échoue de loin dans la foulée, et Aldridge termine le boulot sur la ligne.

Cela fait 4 défaites de suite pour Toronto.

Le joueur : Bradley Beal (31 pts) et John Wall (27 pts) assomment Boston

C’est en noir que tous les joueurs des Wizards sont arrivés à la salle. Une initiative lancée par Bradley Beal pour un match qui sentait le soufre, entre deux équipes qui ont eu quelques accrochages récemment, avec cinq fautes techniques et un début de bagarre dans le dernier match. L’arrière a aussi montré l’exemple sur le parquet, avec 31 points, dont 13 dans le dernier quart. Son camarade John Wall en a ajouté 27, et Boston n’a rien pu faire en défense. Washington en est désormais à 14 victoires de suite à la maison.

La stat : 19

Les Sixers étaient menés de 19 points par les Clippers, et Joel Embiid avait été laissé au repos à cause d’un genou douloureux. Tout semblait donc perdu. Et pourtant ! Sous l’impulsion de Nerlens Noel (19 pts, 3 contres) et Richaun Holmes (18 pts), les hommes de Brett Brown ont refait leur retard, grâce notamment à 10 tirs primés. Dario Saric (16 pts) a aussi apporté des points précieux pour une victoire finale 121-110.

De quoi gâcher le retour de Blake Griffin (12 pts, 11 rbds, 5 pds), qui jouait son premier match depuis le 18 décembre.

Les Français : Gobert et Diaw ont tout tenté

Avec leur équipe menée de 17 points dans le troisième quart, Rudy Gobert et Boris Diaw ont sonné la charge. Le premier a marqué 8 de ses 11 points dans la quatrième période, et le second a réduit l’écart à 4 longueurs avec un panier à 2 minutes et 49 secondes du terme. Mais les Nuggets ont finalement tenu pour battre Utah (103-93).

Rudy Gobert (Jazz) : 11 pts, 9 rbds, 1 contre en 25 mns

Boris Diaw (Jazz) : 16 pts, 1 rbd, 3 pds en 24 mns

Evan Fournier (Magic) : n’a pas joué (pied)

Tony Parker (Spurs) : n’a pas joué (pied)

L’image : Andrew Wiggins arrache la victoire au buzzer pour les Timberwolves

Le WTF : Robin Lopez continue son histoire d’amour avec les mascottes

Tous les scores

Raptors – Spurs : 106-108

76ers – Clippers : 121-110

Wizards – Celtics : 123-108

Magic – Bulls : 92-100

Nuggets – Jazz : 103-93

Suns – Timberwolves : 111-112