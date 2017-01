Le “petit” Isaiah Thomas est un grand joueur

Pour être une star en NBA, il est souvent préférable d’avoir un bon surnom. Depuis quelques jours, pour Isaiah Thomas, c’est “King in the fourth.” La référence à Game of Thrones est sympathique, mais pas sûr que cela soit très accrocheur. Pas grave, ce n’est qu’un début. Car le joueur des Celtics a prouvé une chose cette saison : il est là pour longtemps.

Avec plus de 10 points de moyenne dans le dernier quart, Thomas est le maître des douze dernières minutes. Sa cadence dans l’ultime période est la meilleure de ces vingt dernières années ! Kobe Bryant (9,6 en 2006), LeBron James (9,1 en 2008) et Tracy McGrady (8,6 en 2003) n’ont jamais fait mieux. Cela situe le niveau de la performance.

Du jamais vu depuis Iverson

Sur ses dix derniers matchs, Thomas tourne à 32,3 points de moyenne, avec une adresse incroyable de 50,7% au tir. Ne cherchez pas, en dehors d’Allen Iverson, auteur de quatre saisons à plus de 30 points de moyenne, jamais un joueur de cette taille (1,75m dans son cas) n’a joué sur un tel rythme offensif. Et encore, The Answer avait besoin de beaucoup plus de tirs.

Officiellement, Iverson a toujours été annoncé à 1,83m, mais il est largement acquis qu’il était plus petit de quelques centimètres. Sous le mètre quatre-vingt, ce que fait Thomas est tout simplement exceptionnel. Calvin Murphy (1,78m) est entré au Hall of Fame grâce ses qualités de marqueur, une précision exceptionnelle aux lancers, et sa large palette en général. Sa meilleure saison : 25,6 points de moyenne en 1977-78. L’actuel meneur des Celtics est bien parti pour faire mieux.

Calvin Murphy et les role players

Les joueurs de petite taille, qu’on pourrait surtout qualifier de joueurs à taille humaine, ont toujours été là, avec une cote d’amour souvent inversement proportionnelle à leur stature. Normal, ils donnent de l’espoir au commun des mortels.

Mais souvent dans des rôles bien définis. Nate Robinson et Spud Webb les energizers et dunkeurs, Mugsy Bogues le distributeur (19e passeur de l’histoire), Earl Boykins, le talentueux qui a voyagé. Thomas a déjà fait mieux que tous ces hommes, ou presque. Le plus dur va être de s’inscrire dans la durée.

Le plus important, c’est que le lutin de Boston n’est pas seulement un grand parmi les petits. C’est désormais un grand joueur. Tout court. Dans un monde de géants, c’est encore plus fort.