Les Cavaliers de LeBron James et les Bulls en état de crise : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : les Kings plongent Cleveland dans la crise (116-112 a.p)

Les Cavaliers menaient de 5 points à 2 minutes et 30 secondes de la fin de la prolongation, mais rien n’y fait. Grâce à DeMarcus Cousins (28 pts, 11 rbds, 9 pds) et Darren Collison (23 pts), puis un tir primé décisif d’Aaron Afflalo (14 pts), les Kings ont fini par repasser devant. Troisième défaite consécutive pour Cleveland, et sixième revers en huit sorties.

Grognon lors de son point presse d’après-match, LeBron James (24 pts, 13 rbds, 11 pds) a pourtant apporté un triple-double. Il a été aidé par 21 points de Kevin Love, et 20 de Kyrie Irving. Mais il a manqué la finition. Car son équipe a aussi mené de 3 longueurs dans la dernière minute du temps réglementaire, avant de laisser Sacramento égaliser avec des paniers de Willie Cauley-Stein et Cousins. "Nous devons nous améliorer, c’est tout", a expliqué un James laconique à ESPN.

Le joueur : Marc Gasol (42 pts) bat son record en carrière

Productive et précieuse. La soirée de Marc Gasol a été riche. Avec 42 points, le pivot espagnol a battu son record en carrière. Mais ce sont surtout les deux derniers points qui ont été les plus importants. Sur deux lancers, à 36 secondes de la sonnerie, Gasol a donné l’avantage définitif aux Grizzlies (101-99), alors que les Raptors venaient de marquer 12 points de suite pour revenir à égalité. Mention spéciale à Isaiah Thomas (38 pts), qui a aidé les Celtics à battre les Rockets (120-109).

La stat : 23

Le compteur des triple-doubles de Russell Westbrook continue de tourner à un rythme d’enfer. Le 23e de la saison a été glané dans la victoire contre les Pelicans, avec 27 points, 12 rebonds et 10 passes décisives. Au total, Westbrook compte désormais 60 triple-doubles en carrière, le cinquième meilleur total de l’histoire.

La déclaration : Dwyane Wade allume ses coéquipiers

Chaude ambiance dans le vestiaire des Bulls. Jimmy Butler et Dwyane Wade se sentent seuls, et ils n’ont plus peur de le dire.

" Si vous n’êtes pas énervé après une défaite, quelque chose ne va pas. C’est votre boulot”, a expliqué Wade à ESPN. “C’est censé être ce que vous aimez faire. Tout le monde ne voit pas ça comme ça. Je veux jouer avec des gars qui jouent dur et qui veulent bien faire, qui veulent gagner. "

Les Français

NIcolas Batum (Hornets) : 16 pts, 6 rbds, 8 pds en 38 mns

Joakim Noah (Knicks) : 3 pts, 8 rbds, 2 pds en 19 mns

Timothé Luwawu-Cabarrot (76ers) : 2 pts, 1 pd en 11 mns

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 2 pts, 2 rbds, 2 pds en 10 mns

Alexis Ajinca (Pelicans) : n’a pas joué

L’image : Vince Carter vole toujours !

Le WTF : soirée difficile pour Enes Kanter

Tous les scores

Cavaliers – Kings : 112-116

Celtics – Rockets : 120-109

Nets – Heat : 106-109

Bulls – Hawks : 114-119

Bucks – 76ers : 109-114

Grizzlies – Raptors : 101-99

Pelicans – Thunder : 105-114

Hornets – Warriors : 103-113

Mavericks – Knicks : 103-95

Blazers – Lakers : 105-98