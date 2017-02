Les Cavaliers gagnent le match de l'année, Dwyane Wade clutch : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : LeBron James et Kyrie Irving gigantesques pour faire tomber les Wizards (140-135)

Un match complètement fou, intense, et passionnant. Voilà ce que les Cavaliers et Wizards ont offert lundi soir. Tout s’est emballé avec un festival complètement dingue de tirs primés dans le quatrième quart-temps. Pour prolonger le plaisir, LeBron James (32 pts, 7 rbds, 17 pds) a réussi un tir à trois points en se retournant, et avec la planche, à trois dixièmes de la fin du temps réglementaire pour décrocher la prolongation.

Kevin Love a apporté 39 points pour aider son équipe à tenir le rythme. Mais à la toute fin de la période supplémentaire, lorsque James est sorti pour six fautes, c’est Kyrie Irving (23 pts) qui a pris le relais. Avec ses dribbles chaloupés, des tirs difficiles et une banderille cruciale de loin, le meneur a encore été sans pitié.

Pour faire un grand match, il faut deux équipes. Et les Wizards n’ont pas démérité. Bradley Beal a alimenté le scoring avec 41 points. Même s’il a manqué le tir à trois points de l’égalisation à 5 secondes de la fin de la prolongation, il fallait bien un vainqueur. John Wall a ajouté 22 points et 12 passes décisives.

Le joueur : Dwyane Wade (31 pts, 6 rbds, 3 pds) est toujours clutch

Trop vieux Dwyane Wade ? Pas pour aller chercher la victoire face aux Kings (112-107). Non seulement le joueur des Bulls a marqué le panier qui a mis son équipe devant, mais il a ensuite pris soin d’intercepter la remise en jeu pour aller mettre le point final à la soirée.

La stat : 74

Alors qu’ils arrivaient à Memphis avec une série de 27 matchs à plus de 100 points, les Spurs ont été limité à seulement 74 unités dans une défaite contre les Grizzlies (89-74). Le ton a été rapidement donné, puisque les hommes de Gregg Popovich n’ont marqué que 14 points dans le premier quart, leur plus petit total de la saison.

Une contre-performance qui s’explique notamment par l’absence de Kawhi Leonard, gêné par une douleur au quadriceps. Les Grizzlies ont aussi pu compter sur l’immortel Vince Carter, toujours capable d’aller au contre.

Les Français en petite forme

Bilan mitigé pour la nuit des Bleus. Rudy Gobert et Boris Diaw se sont imposés avec le Jazz contre les Hawks (120-95), mais sans produire d’énormes statistiques. Au moins, la victoire était là. Car Tony Parker, Kevin Seraphin et Timothé Luwawu sont rentrés à la maison battus. Joffrey Lauvergne est l’autre vainqueur de la nuit.

Rudy Gobert (Jazz) : 14 pts, 6 rbds, 3 contres en 34 mns

Boris Diaw (Jazz) : 4 pts, 1 rbd, 4 pds en 20 mns

Tony Parker (Spurs) : 8 pts, 2 rbds, 2 pds, 1 int en 29 mns

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 7 pts, 6 rbds en 20 mns

Kevin Seraphin (Pacers) : 2 pts, 2 rbds, 2 contres en 15 mns

Timothé Luwawu-Cabarrot (76ers) : 9 pts, 5 rbds, 2 pds

Alexis Ajinca (Pelicans) : n’a pas joué

L’image : Reggie Jackson a cassé les chevilles de T.J. McConnell

Le WTF : le match Cavaliers-Wizards a scotché tout le monde

Il y a des rencontres si exceptionnelles, que tout le monde ne peut que s’incliner. C’était le cas pour celle entre Cleveland et Washington, qui a provoqué de nombreuses réactions, notamment sur Twitter. Evan Fournier, qui était au repos ce lundi, fait partie de ceux qui ont admiré le spectacle, et notamment la fin de match de Kyrie Irving.

Tous les scores

Knicks – Lakers : 107-121

Wizards – Cavaliers : 135-140

Pacers – Thunder : 93-90

Raptors – Clippers : 118-109

Hawks – Jazz : 95-120

Pistons – 76ers : 113-96

Pelicans – Suns : 111-106

Timberwolves – Heat : 113-115

Nuggets – Mavericks : 110-87

Grizzlies – Spurs : 89-74

Kings – Bulls : 107-112