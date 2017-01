Les Knicks perdent le match de l'année, George éteint Harden : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : les Hawks battent les Knicks au bout de la nuit (142-139)

Quatre prolongations, et quasiment quatre heures de match ! C’est un monument de basket que les Hawks et Knicks ont livré ce dimanche. Finalement, c’est un layup de Paul Millsap à 27 secondes de la fin de la quatrième période supplémentaire qui a fini par faire la différence, même si Courtney Lee a eu une dernière chance d’égaliser de loin, avec un échec à la clé.

Carmelo Anthony, qui avait égalisé à la fin du temps réglementaire et de la première prolongation, est sorti pour six fautes dans la deuxième prolongation. Dommage pour son équipe, dont il a été le moteur avec 45 points. En face, Millsap lui a livré un superbe duel, avec 37 points, 19 rebonds et 7 passes décisives. L’intérieur d’Atlanta a joué plus de 60 minutes !

Kristaps Porzingis et Joakim Noah ont également été expulsés pour six fautes, tout comme Dwight Howard de l’autre côté.

" Je ne veux plus jamais faire ça, mais c’était fun", a parfaitement résumé Millsap au micro d’ESPN. "

Le joueur : Paul George a tout fait aux Rockets

Il n’y a pas que l’attaque dans la vie. Dans le match entre les Pacers et les Rockets, Paul George était partout. Avec le ballon, il a marqué 33 points et distribué 9 passes décisives. En défense, il a limité James Harden à 15 points et un vilain 3/17 au tir ! Le barbu a aussi perdu 8 ballons.

Une prestation complète de PG13 qui a porté Indiana vers la victoire (120-101), avec un dunk monstrueux en prime.

La stat : 10/11

Les Warriors ont gagné leur dixième match en onze sorties, mais cela n’a pas été facile. Privés de Stephen Curry, malade, ils ont été poussés jusqu’au bout par les Blazers. Après une faute offensive de Kevin Durant (33 pts, 10 rbds) à 5,5 secondes du buzzer, Evan Turner a eu un tir de loin pour tenter de l’emporter, mais il n’a pas trouvé la cible. Pas plus que Mason Plumlee après le rebond. Menés de 10 points dans le dernier quart, les joueurs de Portland sont passés tout près de l’exploit.

Les Français

Tony Parker (Spurs) : 16 pts, 4 pds en 23 mns

Joakim Noah (Knicks) : 6 pts, 14 rbds, 5 pds, 3 int, 2 contres en 41 mns

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 13 pts, 6 rbds, 1 pd en 21 mns

Timothé Luwawu-Cabbarot (76ers) : 2 pts, 1 rbd, 1 pd en 14 mns

Evan Fournier (Magic) : n’a pas joué

Alexis Ajinca (Pelicans) : n’a pas joué

Kevin Seraphin (Pacers) : n’a pas joué

L’image : Dwyane Wade fait de la magie

Le WTF : Kyle Lowry était content du retour de DeMar DeRozan

Tous les scores

Hawks – Knicks : 142-139

Cavaliers – Thunder : 107-91

Pacers – Rockets : 120-101

Pelicans – Wizards : 94-107

Raptors – Magic : 113-114

Bulls – 76ers : 121-108

Spurs – Mavericks : 101-105

Blazers – Warriors : 111-113