Les Lakers humiliés, Bledsoe record, Towns costaud : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : les jeunes Timberwolves plus fort que les jeunes Nuggets (111-108)

Ce sont deux jeunes équipes en construction qui ont offert le plus de suspense ce dimanche. Karl-Anthony Towns a été l’homme du match, avec 32 points, 12 rebonds, 7 passes décisives, 4 contres, et surtout le panier qui a mis son équipe devant à 42,5 secondes de la sirène.

Minnesota était même mené de 9 points au milieu du dernier quart (91-100). Mais Towns et Shabazz Muhammad (20 pts) ont alors lancé un 12-2 qui a remis leur équipe devant. Andrew Wiggins (24 pts) a aussi mis sa patte sur la rencontre.

Dans son duel attendu avec Towns, Nikola Jokic (18 pts, 8 rbds, 4 pds, 3 int, 1 contre) a été un ton en-dessous de ses dernières énormes sorties. À noter que les deux équipes jouaient sans leur meneur de jeu titulaire. Ricky Rubio était excusé pour les funérailles de sa grand-mère. Emmanuel Mudiay, blessé, est resté à Denver.

Le joueur : Eric Bledsoe (40 pts, 13 pds) s’offre les Raptors

Longtemps menés, les Suns ont fini par renverser un adversaire de prestige sur son propre parquet. Et cette victoire à Toronto, c’est largement à Eric Bledsoe qu’ils la doivent. Le meneur musclé a battu son record en carrière avec 40 points, tout en distribuant 13 passes décisives. Il est le premier joueur des Suns depuis Steve Nash à terminer une partie avec plus de 40 points et 10 offrandes.

Pour les Raptors, cela fait trois défaites de suite, et DeMar DeRozan est sorti avec une entorse à la cheville.

La stat : 49

Avec une défaite 122-73 contre Dallas, les Lakers ont encaissé le revers le plus violent de leur histoire. Forcément, la consternation était de mise pour Luke Walton après ces 49 points d’écart.

" Nous ne sommes pas venus pour jouer aujourd’hui. C’est gênant pour nous en tant qu’équipe et en tant que franchise. Nous n’avons pas fait d’efforts ce soir, ce que je ne comprends pas, a expliqué le coach à ESPN. "

L’autre stat : 7

Sept tirs primés pour Stephen Curry (27 pts), sept tirs primés pour Klay Thompson (21 points), et septième victoire consécutive pour les Warriors, cette fois à Orlando (118-98).

Les Français

Aucun Français sur les parquets dimanche. Evan Fournier était le seul qui aurait pu jouer, mais son talon l’a encore tenu éloigné du jeu.

L’image : Plein soleil à Phoenix

Phoenix s’est offert les Raptors (115-103), et Marquese Chriss a assuré le spectacle.

L’hommage : Penny Hardaway admis dans le Hall of Fame du Magic d’Orlando

Tous les résultats de la nuit

Magic – Warriors : 98-118

Mavericks – Lakers : 122-73

Raptors – Suns : 103-115

Timberwolves – Nuggets : 111-108