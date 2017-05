Les Spurs devront encore faire sans Leonard lors du match 3

Les San Antonio Spurs, menés deux à zéro par Golden State, seront à nouveau privés de leur meilleur marqueur Kawhi Leonard samedi pour le match N.3 de la finale de conférence Ouest contre les Warriors. "C'est ma décision, j'en ai parlé avec Kawhi et avec d'autres, il n'est bien sûr pas très heureux de cette décision, mais il n'est pas prêt", a expliqué l'entraîneur des Spurs, Gregg Popovich. "C'est un joueur important aussi bien en attaque qu'en défense, à nous de trouver une solution en étant plus agressif", a espéré Danny Green.

La franchise texane, déjà privée jusqu'à la saison prochaine de son meneur français Tony Parker, disputera son deuxième match consécutif sans Leonard qui s'est blessé à la cheville gauche lors du match N.1 dimanche. Leonard qui a inscrit 27,7 points par match de play-offs, s'était déjà blessé à la cheville gauche lors de la série du 2e tour des play-offs contre Houston et avait manqué le dernier match contre les Rockets.

Lors du match N.1 contre Golden State, il s'est tordu la cheville gauche après un contre du pivot géorgien Zaza Pachulia, accusé d'avoir délibérément voulu le déséquilibrer. Leonard, candidat aux titres de meilleur joueur et de meilleur défenseur de la saison, a quitté ses coéquipiers lors du 3e quart-temps alors que San Antonio menait de plus de 20 points. Golden State s'est finalement imposé 113 à 111. Mercredi, Golden State a écrasé San Antonio 136 à 100 dans le match N.2 et mène 2 à 0 avant les deux prochains matches, samedi et lundi, qui auront lieu dans la salle des Spurs.