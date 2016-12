Les Spurs ont ramené les Rockets sur terre, Cousins monstrueux : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : les Spurs calment les Rockets (102-100)

Après dix victoires de suite, les Rockets retombent sur terre. Un peu. Et c’est en partie à cause de Patty Mills (13 pts), qui a réussi un tir primé à 12,9 secondes de la sonnerie pour donner la victoire à San Antonio. Mais c’est aussi parce que Houston n’a pas su conclure. Eric Gordon (13 pts) a eu le ballon pour repasser devant, mais son tir de loin n’a pas trouvé la ficelle. Manu Ginobili (12 pts) a même raté deux lancers pour donner une nouvelle chance aux locaux, mais c’est James Harden (31 pts, 10 rbds, 7 pds) qui a ensuite échoué au buzzer.

Les Rockets peuvent s’en vouloir. Ils ont mené 96-83 dans le dernier quart, avant d’encaisser un 11-0 pour voir les Spurs et Kawhi Leonard (21 pts) revenir à deux longueurs (96-94) à un peu moins de trois minutes du terme. Un peu plus tard, deux ballons perdus en moins de dix secondes ont mené jusqu’au tir décisif de Mills. Ce qui est encourageant pour les rouge et blanc, c’est qu’ils ont tenu le coup malgré une adresse catastrophique (38%), notamment de loin (6/38), et sans Clint Capela, blessé pour plusieurs semaines.

Le joueur : DeMarcus Cousins (55 pts, 13 rbds)

Il continue d’être partout pour son équipe, et cette fois ça a marché ! Exceptionnel, DeMarcus Cousins a marqué 55 points et capté 13 rebonds pour mener les Kings à la victoire contre les Blazers (126-121). Chaque point a été utile, car son équipe a été menée pendant une bonne partie du match. Le pivot a encore régalé, avec des gestes incroyables pour un joueur de son gabarit.

La stat : 8

Les Cavaliers ont eu besoin d’une prolongation pour battre les Bucks (114-108), mais la soirée a été particulièrement belle pour LeBron James. Dans le premier quart-temps, le quadruple MVP a dépassé Moses Malone pour prendre la huitième place du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA. James compte maintenant 27 442 points à son compteur. Les derniers du match ont été décisifs, puisque c’est lui qui a forcé la décision avec un tir de très loin en fin de prolongation.

Les Français : Batum pour la victoire, Fournier productif

Belle soirée pour les Bleus de NBA. Du côté de Charlotte, Nicolas Batum (23 pts, 10 pds) a pris les choses en main dans les dernières secondes, avec une pénétration pour aller chercher la planche et le panier de la victoire face aux Lakers (117-113). Suspense aussi pour le Magic d’Evan Fournier (26 pts), qui a eu besoin d’une prolongation, mais qui a battu le voisin Miami (136-130). Joakim Noah s’est aussi particulièrement illustré, avec un double-double (11 pts, 11 rbds) dans le succès des Knicks sur Indiana (118-111).

Evan Fournier (Magic) : 26 pts, 5 rbds, 4 pds en 44 mns

: 26 pts, 5 rbds, 4 pds en 44 mns Nicolas Batum (Hornets) : 23 pts, 5 rbds, 10 pds en 37 mns

: 23 pts, 5 rbds, 10 pds en 37 mns Rudy Gobert (Jazz) : 11 pts, 16 rbds, 2 contres en 31 mns

: 11 pts, 16 rbds, 2 contres en 31 mns Joakim Noah (Knicks) : 11 pts, 11 rbds, 2 contres en 30 mns

: 11 pts, 11 rbds, 2 contres en 30 mns Tony Parker (Spurs) : 8 pts, 2 rbds, 1 pd, 1 int en 24 mns

: 8 pts, 2 rbds, 1 pd, 1 int en 24 mns Boris Diaw (Jazz) : 2 pts, 3 rbds, 1 pd en 16 mns

: 2 pts, 3 rbds, 1 pd en 16 mns Alexis Ajinca (Pelicans) : 0 pt, 7 rbds, 2 pds en 12 mns

: 0 pt, 7 rbds, 2 pds en 12 mns Kevin Seraphin (Pacers) : n’a pas joué

: n’a pas joué Timothé Luwawu-Cabarrot (76ers) : n’a pas joué

L’image : l’insolent Malcolm Brogdon au dunk sur Kyrie Irving et LeBron James

Le WTF : quand Goran Dragic feinte, tout le monde saute !

Tous les scores

76ers – Pelicans : 93-108

Hornets – Lakers : 117-113

Raptors – Nets : 116-104

Knicks – Pacers : 118-111

Heat – Magic : 130-136

Bucks – Cavaliers : 108-114

Grizzlies – Celtics : 109-112

Rockets – Spurs : 100-102

Clippers – Nuggets : 119-102

Warriors – Jazz : 104-74

Kings – Blazers : 126-121