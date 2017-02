Les Warriors dans un mauvais jour, James et Popovich historiques : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : Les Warriors tombent face aux Kings

La meilleure équipe de NBA Golden State, en panne de réussite au tir, est tombé de haut sur le parquet de Sacramento 109 à 106 après prolongation, samedi. Les Warriors qui restaient sur cinq victoires de suite, ne s'étaient plus inclinés face aux Kings, modestes 11e de la conférence Ouest, depuis mars 2013. A l'image de Kevin Durant, limité à dix points avec un piètre 2 sur 10, les joueurs de Steve Kerr étaient dans un mauvais jour. L'entraîneur de Golden State a lui été exclu pour avoir contesté avec virulence une décision des arbitres.

Stephen Curry et Klay Thompson ont tenu leur équipe à bout de bras avec respectivement 35 et 26 points. Mais durant la prolongation, le double meilleur joueur de NBA (MVP) en titre a manqué un tir ouvert à 15 secondes de la sirène qui aurait pu donner la victoire aux Warriors. La franchise d'Oakland, toujours solide leader de la conférence Ouest, a concédé sa huitième défaite de la saison, soit une de moins que durant toute sa saison 2015-16, la meilleure de l'histoire de la NBA.

Le joueur (ou plutôt l’entraîneur) : Popovich dans l’histoire

Gregg Popovich a décroché samedi face à Denver (121-97) sa 1128e victoire à la tête de San Antonio, nouveau record pour un entraîneur NBA, tandis que LeBron James, impérial face aux Knicks (111-104), a dépassé le seuil des 28.000 points.

Tout un symbole: Popovich est entré dans l'histoire de la NBA grâce à deux joueurs emblématiques des Spurs, Tony Parker et Manu Ginobili. Le meneur français et l'arrière argentin avec qui "Pop" a remporté quatre de ses cinq titres NBA, ont marqué chacun 18 points en retrouvant la diabolique efficacité de leur période dorée.

La stat : 28 000

Comme le nombre de points marqués par LeBron James en carrière. "The Chosen One" est le plus jeune joueur à atteindre cette marque dont seuls 8 joueurs peuvent se targuer.

Au passage, il a écoeuré les New York Knicks, battus 111 à 104, avec ses 32 points et 10 passes décisives, samedi. Il en faut plus que des sifflets bien nourris de supporters adverses pour perturber "King James" qui a signé sa dixième victoire consécutive sous le maillot de Cleveland sur le parquet du célèbre "Garden".

Le tweet "boogie"

L’image du jour : Curry manque le tir de la gagne

Le WTF : La passe de James

Les résultats