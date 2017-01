Les Warriors explosent Cleveland, Rudy Gobert dominateur : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : Les Warriors atomisent Cleveland (126-91)

Dans la revanche du superbe match qui avait eu lieu à Noël, Golden State à cette fois répondu présent. Agressifs en attaque, soudés en défense, les hommes de Steve Kerr n’ont jamais été inquiétés dans ce choc au sommet. Stephen Curry (20 pts, 11 pds) a rapidement montré ses intentions en allant vers le cercle dès les premières minutes. Pendant ce temps, Kevin Durant (21 pts, 6 rbds, 5 pds) a verrouillé LeBron James (20 pts à 6/18), qu’il a limité à 0/5 sur les actions où les deux hommes étaient opposés.

Résultat, le score est rapidement devenu hors de contrôle. 37-22 pour les Warriors après un quart-temps, et 29 longueurs d’avance à la pause (78-49). Cleveland n’aura jamais inquiété les Californiens. Avec 35,2% d’adresse et 15 ballons perdus, c’était compliqué.

Il faut aussi dire que tout le monde s’était mis au diapason, avec 26 points pour Klay Thompson, et un triple-double du côté de Draymond Green (11 pts, 13 rbds, 11 pds, 5 contres). L’intérieur s’est aussi fait remarquer en bousculant James, avant de moquer un peu sa manière d’en rajouter sur le contact.

Le joueur : Isaiah Thomas (35 pts) toujours aussi clutch

Il n’a pas eu besoin d’un panier à la dernière seconde, mais Isaiah Thomas a tout de même été décisif pour tuer le match entre les Celtics et les Hornets (108-98). Auteur de 17 points dans le dernier quart, le petit meneur a permis à son équipe de garder son avance et de s’imposer. Le public de Boston lui a même chanté quelques “MVP, MVP.”

Mention spéciale aussi à Nikola Jokic, auteur de 30 points, 11 rebonds et 5 passes décisives dans la victoire des Nuggets sur Orlando.

La stat : 7

Sans faire trop de bruit, les Clippers commencent très bien 2017, avec sept victoires en autant de match depuis le Nouvel an. Cette fois, c’est le Thunder d’un Russell Westbrook maladroit (24 pts à 7/19) qui est tombé à LA (120-98). Le bémol, c’est que Chris Paul est sorti en cours de match à cause d’une entorse du pouce.

Les Français : Rudy Gobert toujours impérial

Sept Français ont foulé les parquets NBA cette nuit, et Rudy Gobert a encore été le plus grand, au propre comme au figuré. Avec 17 rebonds et 4 contres en plus de ses 18 points, le pivot a abattu un énorme boulot pour porter son équipe vers la victoire. C’est son dernier contre qui a assuré la victoire !

Joakim Noah a aussi été actif dans la peinture, mais il a manqué le potentiel tir de la gagne en fin de match. Pas de victoire non plus pour Nicolas Batum, malgré un quasi triple-double. Joffrey Lauvergne, lui, nous a offert un des dunks de la soirée.

Rudy Gobert (Jazz) : 18 pts, 17 rbds, 4 contres en 36 mns

Boris Diaw (Jazz) : 12 pts, 6 rbds en 22 mns

Nicolas Batum (Hornets) : 8 pts, 10 rbds, 10 pds, 2 contres en 37 mns

Joakim Noah (Knicks) : 7 pts, 17 rbds, 3 pds, 2 contres en 33 mns

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 13 pts, 9 rbds, 1 pd, 1 int en 30 mns

Timothé Luwawu-Cabarrot (76ers) : 4 pts, 3 rbds en 17 mns

Kevin Seraphin (Pacers) : 2 pts, 6 rbds en 11 mns

Alexis Ajinca (Pelicans) : n’a pas joué

Evan Fournier (Magic) : n’a pas joué (blessure talon)

L’image : Dennis Schoder (Hawks) crucifie les Knicks

L’hommage : Barack Obama sur les chaussures de Stephen Curry

Tous les scores

Knicks – Hawks : 107-108

Wizards – Blazers : 120-101

Bucks – 76ers : 104-113

Pacers – Pelicans : 98-95

Nuggets – Magic : 125-112

Celtics – Hornets : 108-98

Warriors – Cavaliers : 126-91

Suns – Jazz : 101-106

Clippers – Thunder : 120-98