Les Warriors se qualifient pour les finales NBA sans avoir perdu le moindre match !

Spurs – Warriors : 115-129

Golden State remporte la série 4-0

En associant Kevin Durant à Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, les Golden State Warriors ont mis sur pied l’armada la plus impressionnante de l’histoire… sur le papier. Quatre All-Stars de moins de trente ans dont deux MVP qui se partagent la gonfle, c’était du jamais vu. En début de saison. Car à peine quelques mois plus tard, les Californiens ont confirmé les thèses des observateurs les plus optimistes à leur sujet. Oui, ils peuvent effectivement s’affirmer comme l’une des équipes les plus dominantes de tous les temps s’ils continuent sur le même rythme infernal affiché depuis le début des playoffs.

En battant les San Antonio Spurs pour la quatrième fois de suite cette nuit (129-115), les Warriors ont officiellement validé leur ticket pour les finales NBA. Un troisième périple d’affilée. Golden State est aussi devenu la première franchise de l’histoire à remporter ses 12 premiers matches de playoffs avant de défier l’adversaire d’une autre Conférence. Certaines équipes avaient déjà atteint les finales sans perdre la moindre rencontre. Les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal en 2001, par exemple. Mais à l’époque, le premier tour se jouait au meilleur des cinq matches.

L’affaire a vite été pliée cette nuit. Stephen Curry et Kevin Durant (75 points à eux deux) étaient tous les deux dans un grand soir. Les Spurs, toujours privés de Kawhi Leonard, blessé à la cheville, sont restés sans réponse. Pas assez fournis en grands talents pour lutter avec les trop fortes individualités des Warriors. Au final, ça fait un 4-0 de plus. Un nouveau coup de balais. Les Warriors peuvent maintenant récupérer et profiter des quelques jours de repos en attendant leur vrai défi : battre le vainqueur de la Conférence Est (Cleveland mène Boston par 2-1) pour reconquérir le titre.