L’incroyable triple-double de Green, le MSG chante pour Oakley : Ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : Green, 10 interceptions !

Golden State a pris une revanche éclatante sur Memphis (122-107) qui avait remporté leurs deux précédents duels. Une fois n'est pas coutume, Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson se sont fait voler la vedette par leur coéquipier Draymond Green.

L'ailier fort n'a marqué que quatre points, mais il s'est offert un retentissant triple-double (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) grâce à des interceptions, un exploit rarissime réussi une seule fois auparavant dans l'histoire de la NBA. "C'est incroyable de réussir quelque chose d'unique", a souri Green qui a fini la rencontre avec douze rebonds, dix passes décisives et dix interceptions.

Les Warriors qui ont concédé deux de leurs huit défaites de la saison face à Memphis entre mi-décembre et début janvier, n'ont cette fois jamais été inquiétés. Thompson a inscrit 36 points, dont huit paniers à trois points, son record de la saison, tandis que Durant, à la veille de son retour à Oklahoma City qui s'annonce houleux, a marqué 24 points. Golden State, meilleure équipe du Championnat 2016-17 avec 45 victoires, compte quatre victoires d'avance sur son dauphin, San Antonio.

Le joueur : La montée de fièvre de Davis

Les New Orleans Pelicans ne gagnent pas souvent cette saison. Et quand c’est le cas, Anthony Davis n’y est pas pour rien. La star des Pels l’a rappelé vendredi soir en marquant 42 points, dépassant le seuil des 40 points pour la septième fois de la saison, face à Minnesota (122-106). New Orleans affiche désormais 21 victoires pour 34 défaites. Il y a eu d’autres performances marquantes dans la nuit, notamment les 40 points de Nicoas Jokic pour Denver à New York (123-131) ou le double-double (26 points, 14 passes décisives) de John Wall pour Washington face à Indiana (112-107), entre autres.

La stat : 13

Toujours aussi chaud, le Heat ! Miami s’est offert une 13e victoire consécutive en dominant Brooklyn (99-108), signant ainsi la meilleure série d’invincibilité cette saison devant les Warriors. Alors que c’était impensable en début de saison, la franchise floridienne est bel et bien dans la course au play-offs à la 9e place de la Conférence Est, une victoire seulement derrière Charlotte.

Les Français : T.P. a fait briller les siens

Tony Parker (Spurs) : 2 pts, 1 rbd, 12 pds en 31 minutes

Kevin Séraphin (Pacers) : 16 pts, 7 rbds, 1 pd, 2 contres en 24 minutes

Ian Mahinmi (Wizzards) : 0 pts, 3 rbds, 1 contre en 13 minutes

L’affaire : La MSG soutient Oakley

A l'Est, les Knicks vivent une semaine cauchemardesque : ils ont concédé leur quatrième défaite de suite, la 33e de la saison, face aux Nuggets (131-123). Carmelo Anthony a pourtant marqué 33 points, dont 21 dans le 4e quart-temps, mais la défense new-yorkaise, privée de Joakim Noah, blessé, a sombré. "Les titulaires n'ont pas répondu présent, ils peuvent avoir honte de leur prestation en défense", a regretté Jeff Hornacek, l'entraîneur des Knicks. "Il y a comme un nuage sur cette équipe après tout ce qui s'est passé ces derniers jours", s'est défendu "Melo", que ses dirigeants aimeraient voir partir.

La star des Knicks faisait référence à l'affaire Charles Oakley, cet ancien joueur emblématique des années 1990 interdit jusqu'à nouvel ordre d'assister à des matches au Madison Square Garden après avoir été expulsé manu militari en plein match mercredi. Des spectateurs du "Garden" ont chanté le nom d'Oakley et pris à partie le propriétaire de leur équipe James Dolan.

Les résultats

Sacramento - Atlanta : 108 - 107

Phoenix - Chicago : 115 - 97

Washington - Indiana : 112 - 107

Brooklyn - Miami : 99 - 108

New York - Denver : 123 - 131

Detroit - San Antonio : 92 - 103

Milwaukee - LA Lakers : 114 - 122

Memphis - Golden State : 107 - 122

Minnesota - La Nouvelle-Orleans : 106 - 122