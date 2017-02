Magic Johnson au pouvoir chez les Lakers

Chez les Lakers, quand rien ne va plus, on se tourne vers les gloires passées. La plus illustre de toutes a été appelée au chevet de la franchise californienne, qui a manqué les playoffs ces trois dernières saisons. Les Lakers restent sur un bilan historiquement catastrophique en 2016 (17 victoires, 65 défaites) et ont de très bonnes "chances" de manquer à nouveau le rendez-vous de l'après-saison au printemps qui s'annonce, puisqu'elle occupe l'avant-dernière place de la Conférence Ouest. C'est là que Magic Johnson entre en scène.

Le 2 février dernier, son retour avait été annoncé dans un rôle de consiller de la présidente, Jeanie Buss. "Sa mission sera de conseiller les propriétaires, de travailler avec les entraîneurs, d'aider les joueurs, de définir ce que pourrait être l'avenir de la franchise", avaient alors expliqué les Lakers dans un communiqué. Trois semaines plus tard, exit le general manager Mitch Kupchak, exit Jim Buss, vice-président des opérations basket (et victime de sa guéguerre avec sa soeur Jeanie) et intronisation de Magic Johnson dans le rôle de "Président des opérations basket". En d'autres termes, le pouvoir sportif de la franchise a été placé dans les mains de l'ancien roi du "Showtime".

" Je ne suis pas naïf, je sais que ce sera compliqué "

Magic Johnson a qualifié son poste de "rêve devenant réalité", mais il a devant lui un immense chantier. Son charisme, son aura, son charme demeurent intacts et il peut sans doute booster à court terme une organisation moribonde et en quête d'horizon. Mais c'est un travail de fond qu'il va devoir opérer et ni son glorieux passé au club ni sa motivation ne serviront de baguette magique. "Je ne suis pas naïf, je sais que ce sera compliqué, mais je suis excité par cette mission", a-t-il expliqué, avant d'ajouter : "si j'avais eu peur d'échouer, je serais allé là où la situation est plus facile, aux Warriors par exemple."

Magic sera épaulé par Rob Pelinka, nouveau general manager de la franchise angelino. Mais il ne faut pas s'y tromper. Pelinka, qui n'est autre que l'agent d'une autre légende absolue des Lakers, Kobe Bryant, aura des prérogatives limitées. "Tout le monde aura un rôle clair. je suis là pour définir la stratégie et donner le ton. Rob aura une place importante, mais tout ce qui sera en lien avec la draft ou les trades passera évidemment par moi", a prévenu Johnson.

A moins de 48 heures de la deadline pour les trades, justement, Magic a effectué son premier mouvement significatif en expédiant Lou Williams chez les Houston Rockets, en échange de Corey Brewer et surtout d'un premier tour de draft. La première petite pierre de la refondation de la maison Lakers. Magic le sait, il est attendu au tournant. Mais il se dit prêt. "Je suis quelqu'un qui prend des risques et je vais en prendre ici, a-t-il promis. Cela prendra du temps, mais nous pouvons réussir, pas parce que j'ai un passé aux Lakers, mais parce que j'ai une vision de ce que doit être son avenir."