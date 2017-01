McCollum et Lowry en feu, les Spurs pas assez clutch : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : les Hawks plus décisifs que les Spurs (114-112 a.p.)

Une pluie de gros tirs dans un match hyper-serré entre les Spurs et les Hawks ! San Antonio a eu deux balles de match, mais Kawhi Leonard (13 pts à 3/12) a manqué la cible sur chaque occasion. La première fois, à la fin du temps réglementaire, le ballon a tourné sur le cercle avant de ressortir. En prolongation, c’est un lay-up main gauche qui n’a pas trouvé la cible.

Tim Hardaway (29 pts) est le grand bonhomme de cette partie pour les Hawks. C’est lui qui a égalisé sur un tir à trois points à 3,3 secondes de la fin du quatrième quart. Il a ensuite ajouté 9 unités pendant la période supplémentaires, dont un lancer pour passer devant à 10 secondes de la sonnerie. S’il a raté le second lancer, Paul Millsap (32 pts, 13 rbds), lui aussi excellent, a surgi pour le rebond offensif. Dennis Schröder a ensuite ajouté un lancer de plus pour atteindre le score final. Tony Parker avait pourtant fait de son mieux pour lancer les Spurs, avec 22 points et un 10/18 au tir. Le meilleur match individuel du Français cette saison se termine donc malheureusement sur une défaite.

Le joueur : C.J. McCollum (43 pts) sauve les Blazers

Portland était mal embarqué, avec 12 points de retard à la pause face aux Timberwolves, mais C.J. McCollum ne voulait pas perdre. Damian Lillard absent, son camarade a ramené son équipe grâce à son meilleur match en carrière. Avec un 16/25 au tir et 43 points au total, McCollum, décalé à la mène, a donné le ton. Il a aussi été décisif, avec un panier très longue distance à un peu moins de trois minutes de la fin pour assurer la victoire (95-89).

La stat : 72

Kyle Lowry (41 pts) et DeMar DeRozan (31 pts) étaient trop forts pour les Lakers. Avec 72 points du duo, les Raptors ont mis fin à une série de deux défaites. Lowry a fait la différence avec 20 points dans le dernier quart pour assurer la victoire 123-114 sur le parquet du Staples Center. Lowry a fait preuve d'une adresse diabolique : 12 sur 16 aux tirs, dont un 6 sur 7 à trois points et 11 sur 11 sur la ligne de réparation.

Les Français

Même avec le retour de Kawhi Leonard, Tony Parker a continué à être grandement impliqué dans le jeu offensif de San Antonio. Le meneur de jeu tricolore a joué 32 minutes et fini avec 22 points (soit son meilleur total de la saison), 6 passes et 3 rebonds. TP a inscrit 20, 18 et 22 points sur ses trois derniers matches.Kevin Séraphin a participé de son côté à la victoire d'Indiana contre Orlando. Le pivot a été sur le parquet 16 minutes et a converti ses trois tirs pour 6 points, et 6 rebonds.

Tony Parker (Spurs) : 22 pts, 6 rbds, 3 pds en 32 mns

Kevin Seraphin (Pacers) : 6 pts, 6 rbds en 16 mns

Evan Fournier (Magic) : n’a pas joué – blessure

L’image : le grand pont pour Kris Dunn !

C'est le genre de séquence que l'on voit fréquemment sur un terran de football, beaucoup moins sur un parquet de NBA. Kris Dunn, le rookie de Minnesota, a réussi cette nuit un grand pont sur Shabazz Napier, avant de délivre rune passe décisive.

Le WTF : Tyler Johnson n’a besoin que du bout des doigts pour contrer

Tous les scores

Hawks – Spurs : 114-112 a.p.

Heat – Pistons : 98-107

Pacers – Magic : 117-104

Timberwolves – Blazers : 89-95

Lakers – Raptors : 114-123