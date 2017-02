McCollum toujours aussi clutch, les Hornets de Batum relancés : ce qu’il faut retenir de la nuit NBA

Le match : C.J. McCollum crucifie les Mavericks (114-113)

Fin de match dantesque entre les Blazers et Mavericks. Alors que Dirk Nowitzki avait remis Dallas devant avec un tir de loin à 3,9 secondes de la fin, C.J. McCollum lui a répondu avec un flotteur pour la gagne avec 9 dixièmes sur le chrono.

Dans le dernier quart, un 13-0 des Mavericks a répondu à un 13-0 de Portland. L’avantage a ensuite changé six fois de camp au cours de la dernière minute. Malgré les paniers de Nowitzki et 26 points d’Harrison Barnes, les Texans ont donc fini par craquer face aux 32 points de McCollum, et aux 29 de Damian Lillard.

Le joueur : James Harden (25 pts, 13 pds) sans forcer

Soirée tranquille pour les Rockets, qui ont rapidement pris le dessus sur le Magic, notamment grâce à un James Harden maladroit (6/21) mais généreux (13 pds). Le Magic s’est un peu rapproché dans la dernière période, mais le barbu et ses coéquipiers ont rapidement remis le pied sur le match. C’était le 35e match d’Harden avec au moins 20 points et 10 passes décisives cette saison.

La stat : 7

Fin de série pour les Hornets, qui restaient sur 7 défaites de suite, et qui ont enfin réussi à se relancer en battant les faibles Nets (111-107), qui encaissent de leur côté un dixième revers de suite. Nicolas Batum, Kemba Walker et Marco Belinelli ont tous marqué 17 points pour Charlotte. Les 18 ballons perdus par Brooklyn ont aussi bien aidé.

Les Français : Evan Fournier à la relance

Le Magic a encore perdu, mais Evan Fournier peut se consoler avec 21 points à 7/16 au tir. Il s’agit de son premier match à plus de 20 points depuis le 22 décembre. Les 37 minutes que le Francilien a passé sur le parquet semblent aussi prouver que sa douleur au talon est désormais derrière lui.

Evan Fournier (Magic) : 21 pts, 3 rbds, 3 pds en 37 minutes

: 21 pts, 3 rbds, 3 pds en 37 minutes Nicolas Batum (Hornets) : 17 pts, 8 rbds, 4 pds, 4 int, 2 contres en 38 minutes

L’image : Marvin Lewis en puissance

L’hommage : standing ovation pour The Dream

Hakeem Olajuwon a été honoré par les Rockets dans le cadre du 50e anniversaire de la franchise. Musulman, né au Nigeria et naturalisé américain, il s’est exprimé sur le Muslim Ban de Donald Trump avant le match. Avec des mots d’apaisement rapportés par ESPN.

" J’étais surpris. Je pensais que beaucoup de gens disent des choses juste pour être élu et qu’il ne le ferait pas vraiment. Je pense que dans le premier quart-temps, quand vous faites une erreur, vous devez vous ajuster. Je pense que le président a fait une erreur. Vous pouvez vous ajuster en deuxième mi-temps pour faire marcher les choses en unissant tout le monde. C’est une opportunité d’unir les gens plutôt que de les séparer. "

Tous les scores