Milwaukee: Jabari Parker indisponible pendant un an

"Les examens réalisés jeudi ont montré que Parker souffrait d'une rupture du ligament antérieur croisé du genou gauche", ont expliqué les Bucks. L'ailier, deuxième meilleur marqueur de son équipe, s'est blessé lors de la 3e période du match entre son équipe et Miami (88-106), mercredi. "Il va être opéré prochainement et ne rejouera pas cette saison. La durée totale de son absence est estimée à douze mois", ont-ils ajouté.

Deuxième choix de la Draft 2014, Parker, 21 ans, a vu ses débuts en NBA gâchés par une première blessure grave au genou gauche en décembre 2014. Depuis le début de la saison, il tournait à des moyennes de 20,1 points, 6,2 rebonds et 2,8 passes décisives par match et avait dépassé le seuil des 20 points à 28 reprises en 51 matches. Milwaukee est actuellement 11e de la conférence Est avec 22 victoires et 29 défaites.