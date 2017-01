NBA - Anthony Davis et Karl-Anthony Towns en tours de contrôle : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : OKC et ses grands calme Chicago (109-94)

Ce match aurait pu être équilibré, mais la grippe qui a frappé Jimmy Butler en a probablement décidé autrement. Après un 0/6 au tir, la star des Bulls a été renvoyée à la maison dans le troisième quart-temps, et son coach a déjà confirmé son absence pour le prochain match.

Sans lui, les Bulls n’ont pas réussi à résister à Russell Westbrook (21 pts, 14 pds, 9 rbds) ni aux intérieurs du Thunder. Steven Adams (22 pts) et Enes Kanter (20 pts, 11 rbds) ont dominé dans la peinture, ce qui a bien aidé leur équipe à terminer à 56,6% d’adresse !

OKC a pris l’avantage dès le premier quart (26-20), avant de creuser l’écart à la pause (61-46). Dwyane Wade (22 pts) et Taj Gibson ont bien ramené Chicago à 10 longueurs dans le troisième quart, mais Westbrook a mis un coup d’accélérateur, et les Bulls ont vu leur série de trois victoires s’arrêter.

Le joueur : Anthony Davis s’offre les Knicks

Les Knicks sont encore un grand chantier, et Anthony Davis s’est bien amusé à marcher sur le Garden. Avec 40 points, 18 rebonds et 3 contres en seulement 29 minutes, l’intérieur n’a été stoppé que par une grosse faute, qui l’a obligé à sortir avec un hématome à la hanche. Il souffre probablement toujours moins que les espoirs des supporters des Knicks.

La stat : 20

C’était décidément la soirée des jeunes intérieurs, puisque Karl-Anthony Towns s’est aussi fait remarquer. Le joueur des Timberwolves a inscrit 20 points dès le premier quart-temps, avant de terminer la partie avec 34 unités, 11 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres. Bien aidé par Ricky Rubio en fin de match, il a permis à Minnesota de battre les Mavericks (101-92).

L’absent : Derrick Rose disparait sans prévenir

Les Knicks ont joué sans Derrick Rose, et ce n’est qu’après la rencontre que les dirigeants ont eu des nouvelles de leur meneur, selon Yahoo! Sports. Nos confrères rapportent qu’une suspension serait possible, et que son avenir avec la franchise semble désormais incertain. La raison de son absence reste mystérieuse.

Les Français

Joakim Noah (Knicks) : 4 pts, 10 rbds, 2 pds en 18 min

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 6 pts en 14 min

Alexis Ajinca (Pelicans) : n’a pas joué

L’image : Towns se prend pour un meneur

Le bonus : A la mi-temps, superbe concours de dunks à la mi-temps

Le WTF : Rajon Rondo

Ce n’était évidemment pas ce que les responsables de la communication des Bulls avaient imaginé. Lundi soir, la franchise célébrait la “bobblehead night” de Rajon Rondo, avec une figurine offerte à tous les supporters. Le problème ? Le joueur est cloué sur le banc depuis plusieurs rencontres.

Tous les scores

Knicks – Pelicans : 96-110

Bulls – Thunder : 94-109

Timberwolves – Mavericks : 101-92