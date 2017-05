NBA : Expéditifs, les Warriors balaient le Jazz

Jazz – Warriors : 95 – 121

Golden State remporte la série 4-0

Décidément, il y a un duel à distance entre les Warriors et les Cavaliers pour savoir quelle équipe arrivera la première en finale. Au lendemain du coup de balai passé par LeBron James et ses partenaires, les troupes de Stephen Curry ont aussi expédié le Jazz en quatre manches sèches. Aucun suspense et très peu d’adversité. Après douze minutes, la qualification était presque validée grâce à un démarrage en trombe de Curry et Klay Thompson (6/8 aux tirs pour les deux snipers, 39-17 pour Golden State).

Utah n’a pas baissé les bras. Comme à chaque rencontre. Gordon Hayward (25 pts) et Dante Exum ont mené la révolte dans le second quart temps. Encore une fois un peu tard. Les Warriors se sont rapidement remis à l’abri pour finalement l’emporter assez largement. Il y avait tout simplement trop de talents à contenir pour le Jazz, pourtant l’une des meilleures défenses de la NBA. Kevin Durant a inscrit 18 points, Curry en a planté 30 et Draymond Green a compilé un triple-double (17 pts, 10 rbds et 11 pds).

Comme pour Cleveland à l’Est, les Warriors ne sont pas inquiétés depuis le début des playoffs. Ils sont toujours invaincus après huit rencontres. Et on semble se diriger inévitablement vers une troisième finale de suite entre les deux ogres de la NBA.