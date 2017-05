NBA - Finale de conférence Est : Avec LeBron James, Cleveland écoeure d'entrée Boston (104-117)

Celtics – Cavaliers : 104-117

Cleveland mène la série 1-0

Finalistes de Conférence et titulaires du premier choix de la prochaine draft, les Boston Celtics n’ont pas besoin “qu’on leur fasse plus de cadeaux“, dixit LeBron James juste avant le premier duel avec la franchise du Massachusetts. Le King a effectivement été sans pitié avec son adversaire cette nuit. Insolent de domination depuis le début des playoffs, il a mis en pièce tous les schémas défensifs mis en place par Brad Stevens pour essayer de l’arrêter. Une mission de toute façon impossible de nos jours. LeBron a terminé avec 38 points, 9 rebonds et 7 passes et les Cavaliers ont douché les Celtics sur le parquet du TD Garden de Boston (104-117).

LeBron James lors de Boston - Cleveland en finald de Conference Est de NBA le 17 mai 2017Getty Images

La rencontre était déjà pliée à la mi-temps, quand Cleveland comptait 22 points d’avance. Agressif d’entrée de jeu, James a martyrisé ses vis-à-vis. Il s’est frayé un chemin vers le cercle sans aucune peine (7/7 dans la raquette rien que dans le premier quart temps). Les Celtics ont payé là leur manque d’un pivot capable de vraiment protéger le panier ou d’un stoppeur extérieur à même de rivaliser, au moins physiquement, avec LeBron. Sans ça, ils se sont retrouvés à la merci du meilleur joueur du monde.

Kevin Love (32 pts et 12 rbds) et Tristan Thompson (20 pts) ont eux aussi contribué au succès des Cavaliers. Le neuvième de suite. Sur ces neuf victoires, LeBron James a passé sept fois la barre des 30 points. Trop fort, juste trop fort.