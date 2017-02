NBA - Golden State privé de Pachulia au moins une semaine

"On va voir comment la blessure évolue et on refera un point dans une semaine. Mais ce qui est encourageant, c'est que cela va beaucoup mieux (ce mercredi) que mardi", a expliqué le pivot titulaire des Warriors. "Ce n'est pas quelque chose de sérieux (...) L'équipe a assez de bons joueurs pour gagner des matches, les jeunes sont prêts", a-t-il insisté.

Pachulia, 32 ans, s'est blessé en plongeant pour récupérer un ballon lors de la victoire de Golden State à Portland (113-111). Arrivé à l'intersaison de Dallas, il tourne à des moyennes de 4,9 points et 6 rebonds par match. Golden State caracole en tête de la conférence Ouest avec 41 victoires en 48 matches.