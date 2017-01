NBA - Harden en feu, les Hornets stoppés par James : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Cleveland calme les Hornets

La belle série de Charlotte a donc pris fin. Alors qu'ils restaient sur cinq victoires sur leurs six derniers matchs, les Hornets se sont inclinés (109-121) sur leur parquet, face à Cleveland. La faute en grande partie à un grand LeBron James. Bien seconde par les 28 points et 10 rebonds de Kevin Love, "The King" a inscrit 32 points, dont 17 lors du premier quart-temps, pris 6 rebonds et délivré 9 passes décisives pourra mettre les Cavaliers sur le chemin de la victoire, malgré l'absence sur blessure de Kyrie Irving, touché à une cuisse.

"Lors des deux premières périodes, LeBron nous a mis en pièces à lui tout seul", a regretté l'entraîneur de Charlotte, Steve Clifford. Malgré les 37 points, 5 rebonds et 5 passes de Kemba Walker, les Hornets n'ont pu s'accrocher mais s'affirment tout de même comme l'un des outsiders sérieux (4e bilan, 19-15) de la conférence Est où les Cavaliers caracolent en tête avec 25 victoires en 32 matches.

Le joueur : James Harden

Russell Westbrook a beau avoir signé un nouveau triple-double (17pts, 12reb, 14pd) et Giannis Antetokounmpo réussi une performance monstre (35pts, 9reb, 7 passes et 7 contres !), l'homme de la nuit est bien James Harden. L'arrière des Rockets a encore une fois explosé les compteurs cette nuit, avec son 8e triple-double de la saison. Et quel triple-double !

53 points, 17 rebonds et 16 passes décisives, c'est du jamais vu… Harden s'est ainsi offert un nouveau record de points et de tirs primés (9/16) en carrière. Il rejoint par la même occasion Wilt Chamberlain comme recordman de points (53) dans un triple double. Enorme ! Et il fallait bien ça à Houston pour s'imposer à domicile face aux Knicks de New York (129-122).

La stat' : 15-2

Comme le bilan des Houston Rockets lors de ce mois de décembre 2016… Après un début de saison en demi-teinte (11-7), les coéquipiers de James Harden ont passé la vitesse supérieure depuis un mois pour se replacer sur le podium de la Conférence Ouest. A l'exception de deux défaites face à San Antonio (100-102) et à Memphis (115-109), les Rockets ont tout écrasé sur leur passage en décembre, à commencer par Golden State (127-132) ou encore Dallas et Phoenix (battus deux fois).

Les Français : Batum refroidi, pas Gobert

Auteur d'un gros mois de décembre, Nicolas Batum a été calmé ce samedi face à Lebron James. S'il s'est montré propre (5/11 au tir), le Français n'a pas autant apporté que ces derniers temps. Il finit tout de même avec 13 points, 6 rebonds et 6 passes. Mais le Français de la nuit est sans contest Rudy Gobert. Le pivot tricolore a guidé les Utah Jazz vers la victoire (91-86) face à Phoenix avec un nouveau double-double (18 points, 13 rebonds) agrémenté d'une belle présence en défense (3 contres). De son côté, Joeffrey Lauvergne a participé (8 pts, 3 reb) au succès (114-88) du Thunder avant de sortir pour six fautes.

L'action :

Quand vous êtes en feu, tout vous réussit... N'est-ce pas Harden ?

L'image :

On l'avait quitté sur une célébration un peu trop anticipée. Cette fois, pas de blague pour Kemba Walker mais du cassage de rein, dans les règles de l'art. La défense de Cleveland n'y a pas résisté…

Les scores de la nuit :

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies : 98-112

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks : 96-116

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers : 109-121

Houston Rockets - New York Knicks : 129-122

Utah Jazz - Phoenix Suns : 91-86

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers : 114-88

(Avec AFP)