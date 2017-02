NBA - Harden s'enflamme, mais Houston subit la loi de Miami

Harden, qui fait partie des prétendants au titre de meilleur joueur de la saison (MVP), s'est offert son 15e "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison avec 38 points, 12 passes et 12 rebonds.

Malgré cette nouvelle prouesse statistique de "The Beard", Houston n'a pas réussi à inquiéter Miami, à cause d'un flagrant manque de réussite au tir (41,4%).

Alors qu'ils venaient d'enchaîner quatre victoires, les Rockets n'ont jamais mené durant cette rencontre.

Hassan Whiteside les a fait souffrir avec ses 23 points, 14 rebonds et cinq contres, tandis que Diaon Waiters et Goran Dragic ont ajouté respectivement 23 et 21 points.

Le Heat, qui restait sur deux défaites surprenantes face à Philadelphie et Orlando, a signé sa 14e victoire en seize matches et a grappillé une place au 10e rang de la conférence Est (25 v-32 d).

Houston a de son côté conservé sa 3e place au classement de la conférence Ouest (40 v-18 d).