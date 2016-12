NBA : J.R. Smith, blessé au pouce droit, doit être opéré

"Les nouveaux examens réalisés mercredi matin ont révélé que son pouce était fracturé et qu'il fallait une intervention chirurgicale", ont expliqué les Cavaliers. "La date de son retour sera fixé après l'opération", ont-ils ajouté.

Selon la presse américain, Smith pourrait être absent entre quatre et six semaines. Smith tourne cette saison à des moyennes de 8,6 points et 2,1 rebonds par match, loin de son rendement de la saison dernière (12,4 pts par match).

Cleveland, leader de la conférence Est, sera privé jusqu'à la fin de la saison de son ailier fort Chris Andersen, blessé à un genou.