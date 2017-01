NBA - La routine pour Harden et Westbrook, les Knicks s'enterrent : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : les Bulls s’arrachent à Memphis (108-104)

Il leur a fallu un record en carrière de Doug McDermott (31 pts) et deux paniers de Jimmy Butler (16 pts, 8 rbds, 6 pds) dans la dernière minute, mais les Bulls ont bien réussi à gagner sur le parquet des Grizzlies.

Après un début de match poussif, dominé par Memphis, les deux équipes ont trouvé le rythme dans le second quart, avec notamment 20 points de McDermott. Chicago menait 52-46 à la pause. Mais Mike Conley (28 pts, 8 pds) a ramené son équipe au retour des vestiaires, et les deux équipes ne se sont plus lâchées jusqu’aux dernières minutes. Au total, 16 changements de leader et 11 égalités.

Marc Gasol a fait de son mieux (24 pts, 11 rbds), mais ce sont donc les Bulls qui ont eu le dernier mot, grâce aux paniers décisifs de Butler.

Sans Dwyane Wade et Nikola Mirotic, mais avec Taj Gibson (18 pts, 8 rbds) et Michael Carter Williams (14 pts, 7 rbds, 3 pds), Chicago revient à un bilan équilibré de 21 victoires pour autant de défaites.

Le joueur : Russell Westbrook (et Enes Kanter)

Avec 36 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, Russell Westbrook a décroché son vingtième triple-double de la saison, dans une victoire du Thunder sur les Kings (122-118). Le meneur a été incroyable, mais attention de ne pas oublier qu’il lui a fallu de l’aide pour gagner. Enes Kanter a ajouté 29 points et 12 rebonds. Surtout, le différentiel d’OKC était de +19 avec l’intérieur turc sur le terrain, contre -1 pour Westbrook.

Parmi les performances de la nuit, il faut aussi mentionner le nouveau triple-double de James Harden (22 pts, 11 rbds, 11 pds) dans le large succès des Rockets sur les Nets (137-112).

La stat : 88

Festival de tirs à longue distance entre Houston et Brooklyn. Au total, les deux équipes ont tenté 88 fois leur chance derrière la ligne à trois points ! De quoi égaler un record NBA.

Mais aussi : les Knicks continuent de creuser

On n’ose plus dire que les Knicks ont touché le fond. Il y a toujours de la marge avec eux. Mais cette nuit, leur défaite contre les Raptors (116-101) a encore été un long moment de tristesse pour leurs supporters. Toronto a plié l’affaire avec un 21-2 pour débuter le troisième quart. Perdus en défense et maladroits (35/84 au tir), les Knicks continuent de proposer un triste spectacle en l’absence de Kristaps Porzingis.

Les Français

Joakim Noah (Knicks) : 1 pt, 8 rbds, 3 pds, 1 contre en 23 minutes

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 1 rbd, 1 pd en 4 minutes

L’image : les Pistons ont gagné, avec trois buzzer beaters !

Le WTF : la passe décisive involontaire de Robin Lopez

Tous les scores

Mavericks – Timberwolves : 98-87

Raptors – Knicks : 116-101

Hawks – Bucks : 111-98

Nets – Rockets : 112-137

Kings – Thunder : 118-122

Grizzlies – Bulls : 104-108

Lakers – Pistons : 97-102