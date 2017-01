NBA - Les Cavs et les Spurs sont tombés, Harden a encore frappé : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le champion est tombé chez les Mormons. Les Cleveland Cavaliers ont été touchés et coulés par le Jazz d'Utah mardi soir (100-92) au terme d'une soirée frustrante, malgré les 29 points de LeBron James et les 20 points de Kyrie Irving.

En face, le Jazz avait la gâchette facile : ce sont au final pas moins de six joueurs de l'équipe d'Utah qui ont terminé la soirée avec au moins dix points au compteur, dans le sillage de Gordon Hayward et ses 28 points et 9 rebonds. Rudy Gobert lui a signé son 27e double-double de la saison, avec 11 points et 14 rebonds, pour propulser ses partenaires vers leur 3e victoire d'affilée à domicile.

Avec ce succès, Utah compte désormais 24 victoires pour 16 défaites, alors que les Cavaliers ont eux concédé leur 9e revers de la saison, après trois victoires d'affilée (28v-9d).

Portés par un Beasley en feu, les Bucks surprennent les Spurs

Autre cador défait mardi soir, les San Antonio Spurs, battus sur leur parquet (109-107) par une très séduisante équipe de Milwaukee. Privés de leur star Giannis Antetokounmpo (malade et qui n'a joué que neuf petites minutes), les Bucks s'en sont remis à Jabari Parker (22 points, 7 rebonds) mais surtout à un certain Michael Beasley, sorti de sa boîte pour claquer 28 points (à 11/18 au tir) sur la truffe de la franchise texane. Ce qui permet à Milwaukee, 7e à l'Est, de repasser dans le vert (19v-18d).

En face, Kawhi Leonard a livré une copie complète (30 points, 7 rebonds, 3 contres, 3 interceptions) mais insuffisante pour permettre aux Spurs de s'imposer. Tony Parker a lui réalisé un nouveau match très propre (14 points et 7 passes).

Les Raptors au finish contre les Celtics

Dans le choc de la nuit entre le 2e et le 3e de l'Est, les Raptors de Toronto sont venus à bout des Boston Celtics mardi (114-106), avec notamment 41 points et 13 rebonds d'un énorme DeMar DeRozan, mettant fin en beauté à une série de deux défaites. Dans le sillage de son arrière, la franchise canadienne a remis de l'ordre dans ses statistiques avec cette victoire à domicile, dans son antre du Air Canada Centre, pour afficher désormais un bilan de 25 succès pour 13 défaites, soit deux de plus que les C's (23v-15d).

Menés de 16 points dans le 3e quart-temps, les Raptors ont assuré leur succès dans la dernière période avec un 19-4 fatal pour des Celtics battus pour la première fois depuis cinq rencontres. DeRozan a été bien aidé par le Lituanien Jonas Valanciunas, auteur de 23 points et 18 rebonds, ainsi que Kyle Lowry et ses 24 points, neuf passes décisives et quatre rebonds. Côté Celtics, c'est Isaiah Thomas qui a tenu la baraque (27 points et 7 passes), bien épaulé par les 16 points de Marcus Smart et les 14 points de Gerald Green et Al Horford.

Harden remet le couvert

Enfin, James Harden a signé le 11e triple-double de sa saison lors de la victoire 121-114 des Houston Rockets face à des Charlotte Hornets privés de Nicolas Batum. The Beard a tranquillement compilé 40 points, 15 rebonds et 10 passes en 38 minutes de jeu.

Désormais à la tête d'un bilan de 31 victoires pour 9 défaites, les Rockets ont frôlé la correctionnelle dans le dernier quart-temps, laissant même les Hornets prendre la tête au tableau d'affichage (111-110), à deux minutes de la sirène. Mais c'est encore Harden qui a alors remis de l'ordre dans la maison Houston, avec une passe décisive pour un tir primé de Ryan Anderson avant deux paniers personnels pour sceller le sort du match. Une nouvelle performance de MVP.

Tous les résultats de la nuit de mardi à mercredi :

LA Lakers - Portland 87 - 108

Golden State - Miami 107 - 95

Sacramento - Detroit 100 - 94

San Antonio - Milwaukee 107 - 109

Toronto - Boston 114 - 106

Brooklyn - Atlanta 97 - 117

Utah - Cleveland 100 - 92

Houston - Charlotte 121 - 114

Washington - Chicago 101 - 99

N. B. (Avec AFP)