NBA - Les Knicks se paient les Spurs, le comeback des Pistons : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : les Knicks relèvent un peu la tête contre les Spurs (94-90)

Ambiance rétro dimanche soir au Madison Square Garden. Quelques jours après l’expulsion de Charles Oakley, la franchise avait décidé de convier quelques anciennes gloires. Latrell Sprewell, Larry Johnson, Bernard King, Vin Baker, Kenny Walker et Herb Williams ont ainsi pris place aux côtés du propriétaire James Dolan. Face à cette opération de communication, les joueurs ont su répondre avec une prestation vintage, dans l’esprit des beaux jours des Knicks. Les Spurs ont été limités à 36% d’adresse, et il leur a fallu plus de trois quart-temps pour atteindre les 70 points.

Malgré tout, les visiteurs sont revenus au contact dans les dernières minutes, et il a fallu deux paniers de suite de Carmelo Anthony (25 pts) pour faire passer le score à 92-86 avec 33 secondes à jouer, et ainsi assurer la victoire.

" C’est beau à voir. C’est comme ça qu’il faut jouer au basket", a pu se satisfaire Jeff Hornacek en conférence de presse. "

Avec 36 points, Kawhi Leonard a été bien seul du côté de San Antonio.

Le joueur : DeMarcus Cousins (28 pts, 14 rbds, 7 pds)

Dans le duel des intérieurs entre Anthony Davis et DeMarcus Cousins, c’est ce dernier qui a pris l’avantage. Boogie a aidé son équipe à prendre l’avantage dans le troisième quart et à ne plus le lâcher ensuite. Il n’a inscrit qu’un seul panier dans le jeu au cours de la dernière période, mais six lancers pour verrouiller la victoire. Davis a marqué plus de points (32 pts), mais il a perdu.

La stat : 16

Menés de 16 points dans le dernier quart face à une équipe mieux classée, les Pistons n’ont pas abandonné, et ils ont fini par s’imposer sur le parquet des Raptors. C’est un tir primé de Kentavious Caldwell-Pope qui leur a donné l’avantage décisif à 13 secondes du buzzer. DeMar DeRozan (26 pts) a eu le ballon de la gagne dans l’autre sens, mais son tir n’a trouvé que le cercle.

La revanche : Tom Thibodeau s’offre encore les Bulls

Deuxième opposition de l’année entre les Timberwolves et Chicago, nouvelle victoire des hommes du Minnesota (117-89). Tom Thibodeau aura donc un bilan parfait (2-0) contre son ancienne équipe cette saison, notamment grâce à Andrew Wiggins (27 pts).

Les Français

Tony Parker (Spurs) : 0 pts (0/3), 1 rbd, 4 pds en 31 mns

Joakim Noah (Knicks) : n’a pas joué

Alexis Ajinca (Pelicans) : n’a pas joué

L’image : Anthony Davis pourrait jouer meneur

Le WTF : Buddy Hield expulsé pour un très vilain geste

Tous les scores

Timberwolves – Bulls : 117-89

Knicks – Spurs : 94-90

Raptors – Pistons : 101-102

Kings – Pelicans : 105-99