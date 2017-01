NBA - Les Pistons au forceps, James Harden puissance 10 : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : les Pistons arrachent la victoire aux Blazers (125-124)

Quatorze changements d’avantage, onze égalités, et 35 points de C.J. McCollum. Voilà à quoi Detroit a dû survivre pour l’emporter à Portland. L’arrière des Blazers a été particulièrement coriace. C’est lui qui a égalisé sur un tir primé à 8,3 secondes de la fin du temps réglementaire pour décrocher la prolongation. Encore lui, et encore de loin à 16,7 secondes du terme de la première période supplémentaire, pour une nouvelle égalisation.

Il a fallu deux tirs à trois points consécutifs de Kentavious Caldwell-Pope (26 pts) pour finalement faire basculer cette partie du côté de Detroit (125-124). McCollum a eu le dernier ballon, mais il n’a cette fois pas trouvé la ficelle.

Reggie Jackson (31 pts) et Andre Drummond (28 pts, 14 rbds) ont mené la danse pour les Pistons. Les visiteurs ont aussi bien profité des ballons perdus de Portland (16) pour compenser leur léger déficit d’adresse (52% à 51,4% en faveur des Blazers). Cette victoire était essentielle pour rester dans la course aux playoffs.

De retour après une blessure à la cheville, Damian Lillard a marqué 20 points. Allen Crabbe a battu son record en carrière avec 30 unités.

Le joueur : James Harden ajoute un 10e triple-double

Huitième victoire de suite et dixième triple-double de la saison pour James Harden qui avait encore la bonne recette dans sa marmite dimanche soir. Le meneur des Rockets a marqué 40 points, distribué 11 passes décisives et arraché 10 rebonds dans une victoire contre les Raptors (129-122). Le problème ? 10 ballons perdus. Mais avec une victoire face à une équipe aussi solide (2e à l'Est), on ferme les yeux pour cette fois. Houston est plus que jamais bien installé à la 3e place à l'Ouest.

La stat : 8000

Chris Paul était d’humeur généreuse dans la victoire des Clippers sur le Heat (98-86), avec 18 passes décisives pour ses coéquipiers. De quoi lui faire passer le cap des 8000 offrandes en carrière. Avec 8012 passes décisives, CP3 est désormais dixième au classement historique de la NBA sur cette statistique.

Les Français : deux défaites et une victoire sur le banc

Les Bleus qui ont joué se sont tous les deux inclinés dimanche soir. Dans un match intense et défensif, le Jazz de Rudy Gobert a cédé contre les Grizzlies (88-79). Maladroit, Evan Fournier n’a lui pas pu éviter un revers du Magic sur le parquet des Lakers (111-95).

Rudy Gobert (Jazz) : 5 pts (1/3), 13 rbds, 2 pds, 3 int, 1 contre en 36 mns

Evan Fournier (Magic) : 19 pts (6/16), 5 rbds, 3 pds, 2 int en 34 mns

Timothé Luwawu-Cabarrot (76ers) : n’a pas joué

L’image : après leur défaite contre les Grizzlies, les Warriors se sont bien repris

Le tour de magie : Chris Paul fait ce qu’il veut avec le ballon

Tous les scores

Nets – 76ers : 95-105

Bucks – Wizards : 101-107

Clippers – Heat : 98-86

Raptors – Rockets : 122-129

Grizzlies – Jazz : 88-79

Suns – Cavaliers : 116-120 Kings – Warriors : 106-117

Blazers – Pistons : 124-125

Lakers – Magic : 111-95