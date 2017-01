NBA : Pau Gasol absent pendant six semaines ?

Gasol, 36 ans, s'est blessé jeudi à la main gauche lors de l'échauffement précédant le match contre Denver et n'a pas participé à la rencontre remportée 118 à 104 par San Antonio. Le double champion NBA a été opéré vendredi pour consolider la fracture, selon la chaîne de télévision ESPN. Gasol, arrivé l'été dernier à San Antonio en provenance de Chicago, affiche des moyennes de 11,7 points et 7,9 rebonds par match. Les Spurs sont 2e de la conférence Ouest avec un bilan de 33 victoires et neuf défaites.